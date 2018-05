La salud mental de los peruanos empeora, según especialista

Síguenos en Facebook y YouTube

El crimen cometido por el padre de familia, al envenenar a sus tres hijos y luego acabar con su vida, es un ejemplo de que la salud mental de los peruanos viene “empeorando” en los últimos años, lo señaló la psicoterapeuta Carmen Gonzales.

“Estamos en un proceso de involución. El control de impulsos ha sido un logro del ser humano a través de siglos. Sin embargo, ahora estamos yendo a un descontrol. Tenemos una sociedad donde la gente tiene rabia, pero (esta) no sube al cerebro superior para darse cuenta, sino lo descarga por el inferior. Estamos empeorando a nivel de control de impulsos”, explicó.

En el caso del sujeto que asesinó a sus pequeños hijos, la especialista señaló a diariocorreo.pe que este no ha tenido la capacidad para frustrarse y, al no poder tolerar una situación que no ha sido de su autocomplacencia o agrado, ha cometido el crimen.

“Cuando al niño se le enseña a frustrarse, tiene la capacidad para no cargar cólera cuando las cosas no le gustan. Es así que acepta y piensa en otra solución. En este caso, han habido situaciones con la pareja y no supo canalizar su ira”, dijo.

Sancionar duramente al maltratador, prevención y que el Estado se preocupe de la salud mental evitará que sigan ocurriendo estos casos, señaló.