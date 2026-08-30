En lo que va del año, más de 10 mil emergencias por accidentes de tránsito fueron atendidas por el personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud (Minsa). Del total, 3 631 casos requirieron el despacho de una ambulancia para brindar atención médica o trasladar a los pacientes a establecimientos de salud.

La cifra se dio a conocer en el marco de la Semana de la Educación Vial, por lo que la entidad hizo un llamado a los conductores a ceder el paso a las ambulancias que circulan con luces y sirena activadas.

En detalle, Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y Comas son los distritos con el mayor número de llamadas atendidas por el SAMU.

DESAFÍO CONSTANTE

El Minsa advirtió que el desplazamiento de las ambulancias en medio del tráfico representa un desafío constante para los equipos de emergencia, debido a la falta de espacio y a que algunos conductores no ceden el paso oportunamente, incluso cuando las unidades circulan con sus señales audibles y visibles activadas.

Según la entidad, el tiempo promedio de llegada de una ambulancia es de 14 minutos aproximadamente, mientras que el 61% de las atenciones se ejecuta después de los 10 minutos. Frente a ello, el Minsa recordó que ante la presencia de una ambulancia, se le debe ceder el paso y no bloquear.

Ante una emergencia o urgencia médica, la ciudadanía puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 106.