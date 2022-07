Un grave hecho se registró ayer en el distrito de Chadín, provincia de Chota, en Cajamarca, cuando entre 40 y 50 personas secuestraron por cinco horas a periodistas del programa Cuarto Poder, a quienes despojaron de sus equipos y material de trabajo cuando realizaban una investigación sobre el presunto tráfico de influencia que involucra a la cuñada del presidente Pedro Castillo. Esto, de acuerdo al testimonio del periodista Eduardo Quispe.

¿Qué ocurrió en la comunidad de La Palma?

El hombre de prensa agraviado contó este jueves que fue intervenido junto a su compañero Elmer Valdiviezo por miembros de rondas campesinas, varios de ellos con chicote en mano, cuando tomaba declaraciones de un poblador. Indicó que testigo del hecho fue el alcalde de Chadín, quien no intervino, de acuerdo a su testimonio, para ayudarlo.

“Los señores que nos secuestraron se identificaron como ronderos. Es más, el mismo alcalde cuando llega a la zona llega con algunos ronderos más”, indicó en discrepancia con el ministro del Interior, Mariano Gonzalez, quien ha dicho que no puede asegurar que se trate de ronderos y evitó calificar el hecho como un secuestro.

“Y lo de secuestro, creo que el ministro le pondrá otro término a un hecho en el que te ponen piedras en al camino, no te dejan salir, te retienen, tú quieres irte y no puedes irte. Si eso no es secuestro [...], pero más allá del ministro aquí la responsabilidad directa y quien tendría que opinar es quien llega hoy a Cajamarca, que es el presidente de la República”, dijo el periodista en alusión a la sesión descentralizada del Consejo de Ministros que encabezará hoy el mandatario en su natal Cajamarca.

Eduardo Quispe también dijo que fueron liberados por los mismos ronderos, y no rescatados por agentes de la Policía Nacional, luego de leer en vivo por América TV, la noche del miércoles, un pronunciamiento dictado por los ronderos. “Si no cumplíamos, nos quedábamos en la zona”, contó sobre lo ocurrido en la comunidad de La Palma.

Consultado si fueron amenazados de muerte, el periodista respondió que “no directamente porque también hay un tema, digamos, muy gráfico”.

“Cuando estás en un lugar no necesariamente es que te amenacen de muerte para sentirse amenazado, valga la redundancia. Los señores estaban con sus chicotes. En un momento les consulté si nos iban a dar a golpes hasta matarnos. Lo que ellos me dicen es: ‘tú no te preocupes, tú tranquilo, tú vas a esperar’”, dijo, y agregó que buscan recuperar sus equipos.

El periodista Eduardo Quispe arribó a Lima este jueves. Ha dicho que no denunció el hecho ayer ante la fiscalía de Cajamarca debido a que la prioridad era salir del lugar de los hechos y ponerse a buen recaudo.(Captura video Canal N)

¿Qué informó América TV?

Luego de ocurridos los hechos denunciados, América TV emitió un comunicado:

“La tarde del miércoles 6 de julio un equipo del programa Cuarto Poder integrado por el reportero Eduardo Quispe, el camarógrafo Elmer Valdiviezo y un conductor de la zona, fue secuestrado por integrantes de las rondas campesinas del distrito de Chadín, provincia de Chota, en la región Cajamarca”, señala el pronunciamiento.

Se agregó que los ronderos les quitaron la cámara y los celulares, y los obligaron a pedir disculpas en televisión nacional por el reportaje emitido sobre la hermana de la esposa del presidente Castillo. “Si eso no ocurría, les advirtieron que sus vidas estaban en riesgo”, indicó América TV.

“Ante esta situación, y para proteger la integridad de las personas secuestradas, se interrumpió la programación de América TV para que el reportero Eduardo Quispe leyera una declaración cuyo contenido fue dictado por los ronderos, quienes, como dijimos, lo obligaron a leer. Solo serían liberados si se cumplía con esta exigencia, lo que ocurrió momentos después de la transmisión”, precisó la casa televisora.

América Televisión condenó el hecho por representar “un grave atentado a la prensa y su deber de investigar e informar sobre temas de interés público y que involucran a las más altas autoridades del país”.

¿Qué ha dicho el ministro del Interior?

El ministro del Interior, Mariano González, ha dicho que no puede afirmar que fueran ronderos quienes retuvieron a los periodistas de Cuarto Poder. Desde el Callao, señaló que tampoco le compete calificar lo ocurrido como un secuestro.

“Quien tiene que calificar, y quiero que ustedes entiendan es el Ministerio Público. Ya están las autoridades trabajando; además hay un grupo que está tratando de ayudar, un grupo local también para la recuperación de los equipos que también es importante”, refirió.

Sobre por qué no hay detenidos, el titular del sector respondió que debido a la dificultad de acceso a la zona, solo se ha podido rescatado a los periodistas.

“Lo que les puedo garantizar que en ningún momento se ha puesto en riesgo su vida. Es una zona, que ellos podrán dar fe, alejada. Ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación inclusive algunos ronderos que han desmentido que sean ronderos [los involucrados]. Yo no puedo asegurar si son o no son ronderos, es parte de la investigación. [...] el motivo fundamental de la Policía en ese momento, póngase en el lugar también de sus colegas, era recuperarlos y tratar de salvarlos y mantener su integridad y eso se ha logrado”, manifestó.

Anoche la PNP informó que había dado resguardo a los periodistas. “Efectivos de la Comisaría Rural de Paccha- Cajamarca, vienen resguardando a cuatro trabajadores del canal de televisión América (Cuarto Poder), destino Bambamarca. En breve se informará más sobre el estado y situación de las personas y sus equipos”, indicó la institución en Twitter.

#PNPInforma 📢 | Efectivos de la Comisaría Rural de Paccha- Cajamarca, vienen resguardando a cuatro trabajadores del canal de televisión @americatv_peru, destino Bambamarca. En breve se informará más sobre el estado y situación de las personas y sus equipos. #PerúPaísPacífico pic.twitter.com/KsczTRX1g6 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) July 7, 2022

¿Qué pronunciamiento tuvo que leer el periodista?

A continuación el pronunciamiento que el periodista leyó a cambio de ser liberado, de acuerdo a su testimonio:

“Nos encontramos en la comunidad La Palma en el distrito de Chadín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y las necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes sobre el caso Yenifer Paredes, quien es imputada por la Fiscalía de la Nación”, manifestó.

Seguidamente, el periodista señaló que dicha imputación hecha por el Ministerio Público sería falsa, por lo que enfatizó que Cuarto Poder, como medio de prensa, no tiene la finalidad de dañar al Gobierno de turno.

“Como medio de prensa, que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al Gobierno central ni a sus familiares. En tal sentido, nuestro compromiso como prensa, ratificamos algunos hechos y pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chadín, y a nivel nacional, por no actuar de acuerdo a la verdad”, sostuvo.

“En el lugar de los hechos hemos podido corroborar que hay necesidades álgidas que realizar en agua, desagüe, educación… (ininteligible)”, agregó.

Captura del momento en el que el periodista lee el pronunciamiento dictado por los ronderos que lo retuvieron. (Captura video América TV)

La reacción del presidente Pedro Castillo

Pedro Castillo rechazó este jueves lo ocurrido con los periodistas de Cuarto Poder a través de su cuenta de Twitter, donde, además de presidente de la República, se presenta como “profesor, rondero y dirigente sindical”.

“Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho”, se lee.

“Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca”, agrega.

Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho. (1/2) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 7, 2022

En tanto los ministros Dina Boluarte, Félix Chero y José Gavidia se solidarizaron con los periodistas en sus redes sociales.

La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, también condenó el hecho y pidió al mandatario Pedro Castillo que se reúna con las rondas campesinas y les exija una explicación por el secuestro de periodistas de Cuarto Poder.

Rechazan secuestro de periodistas

El Colegio de Periodistas del Perú (CPP) rechazó el secuestro de los periodistas de Cuarto Poder.

En un comunicado, consideró un “vejamen” lo ocurrido con los hombres de prensa en el distrito de Chadín.

Asimismo, calificó de un “flagrante atropello a la libertad de expresión y abuso de poder” que el periodista Eduardo Quispe haya sido obligado a leer un comunicado “preparado por sus captores” en el que se desdice y rectifica sobre los alcances de un reportaje que produjo sobre la familiar del mandatario.

También la Defensoría del Pueblo exigió en su momento la inmediata liberación de los periodistas, luego de conocerse el hecho.

“Exigimos la inmediata liberación de periodistas retenidos en Cajamarca. Uso de violencia es inaceptable en un Estado de derecho y conlleva responsabilidades penales. Estamos coordinando con Fiscalía y Policía Nacional del Perú acciones que garanticen integridad y libertad de periodistas”, señaló la Defensoría en Twitter.

Exigimos la inmediata liberación de periodistas retenidos en #Cajamarca.Uso de violencia es inaceptable en un Estado de derecho y conlleva responsabilidades penales. Estamos coordinando con @FiscaliaPeru y @PoliciaPeru acciones que garanticen integridad y libertad de periodistas. pic.twitter.com/TajR3LgUB1 — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) July 7, 2022

Fiscalía inicia investigación

El Ministerio Público informó este jueves que la Fiscalía Provincial de Bambamarca abrió una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en el distrito de Chandín, en Cajamarca, por el delito contra la libertad (secuestro), y el delito contra el patrimonio (hurto), en agravio de los periodistas de Cuarto Poder.

🚨La Fiscalía Provincial de Bambamarca abrió una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en el distrito de Chandín en #Cajamarca, por el delito contra la libertad (secuestro), y el delito contra el patrimonio (hurto), en agravio de 2 periodistas de #CuartoPoder. pic.twitter.com/kIQNovRNfY — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 7, 2022

Ronderos niegan secuestro

Sobre estos hechos la denominada Central Única Nacional de Rondas Campesinas emitió un comunicado mediante el cual afirma que las rondas campesinas, “que actúan bajo el derecho consuetudinario amparado por vuestra Constitución Política en el artículo 149, Convenio 169 de la OIT, ley 27908 y acuerdo plenario 001-2009, no cometen el delito de secuestro”.

“Los hechos ocurridos en el distrito de Chadin de la provincia de Chota del departamento de Cajamarca, sobre un supuesto secuestro a un periodista de América Televisión, es materia de investigación para esclarecer la verdad de los hechos; en las próximas horas, se darán detalles”, se lee.

También agregan que la libertad de expresión e información “no es un derecho absoluto, si este afecta la dignidad o el honor de cualquier persona, obviamente que está transgrediendo un derecho fundamental”.

Seguidamente indican que “cualquier persona que vaya a bases de rondas campesinas, primero tiene que pedir permiso a sus autoridades y si las personas no quieren declarar no pueden ser acosadas”.

Asimismo, rechazan que “algunos medios de comunicación de manera prejuiciosa hayan señalado a las rondas campesinas como secuestradoras y que estaríamos protegiendo al gobierno de turno; nosotros no dependemos de ningún gobierno somos autónomas al momento de tomar decisiones”.

