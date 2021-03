En conferencia de prensa, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, señaló que más de 10 mil personas han sido intervenidas por participar en las llamadas fiestas COVID-19, y por lo tanto no cumplir con las normas sanitarias dispuestas por las autoridades para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Hay un elevado número de personas que han sido intervenidas por incumplir las medidas de restricción establecidas por el Gobierno en el marco para la lucha contra el Covid-19. Este número se ha incrementado... Se han intervenido a nivel nacional a 10 572 personas por participar en estas llamadas fiestas COVID”, dijo el titular de la cartera de Cultura al instar a la ciudadanía a tomar conciencia y responsabilidad.

Alejandro Neyra precisó que solo en Lima la cifra asciende a 1 900 personas intervenidas por incumplir las normas sanitarias.

“Se han aplicado multas a quienes han transitado fuera del horario permitido o sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, por no usar mascarilla, por no respetar el distanciamiento, o no portar el DNI”, señaló.

Como se sabe, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, también informó sobre la situación de la pandemia del coronavirus en la capital. “En Lima, 4 de cada 10 casos positivos de COVID-19 pertenecen a la variante brasileña”, precisó.

