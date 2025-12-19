El Senado de los Estados Unidos confirmó oficialmente a Bernardo “Bernie” Navarro como embajador designado en Perú. El anuncio fue realizado por la embajada estadounidense en Lima a través de sus redes sociales, donde expresaron su entusiasmo por la llegada del diplomático y su familia al país.

“Estamos encantados de dar la bienvenida al embajador Navarro y su familia al Perú”, señaló la cancillería en su comunicado oficial.

Perfil y trayectoria profesional

Navarro es fundador y director ejecutivo de OmniAmerican Bancorp, Inc., y de OmniAmerican Bank, entidades especializadas en financiamiento hipotecario y desarrollo comunitario. Con más de tres décadas de experiencia en el sector inmobiliario, el empresario californiano ha liderado proyectos de inversión y financiamiento en comunidades de bajos ingresos.

Su trayectoria incluye una destacada participación en organizaciones cívicas y comunitarias. Ha sido miembro de la junta directiva del Centro Cultural de la Misión de San Francisco y ha colaborado con diversas instituciones enfocadas en el desarrollo económico de sectores vulnerables.

Relaciones bilaterales Perú-Estados Unidos

La llegada del nuevo embajador se produce en un contexto histórico, puesto que en 2026 ambos países celebrarán 200 años de relaciones diplomáticas, establecidas formalmente el 2 de mayo de 1826. Este bicentenario marca dos siglos de colaboración en áreas de comercio, seguridad, democracia y cooperación al desarrollo.​

El canciller Hugo de Zela y el secretario de Estado Marco Rubio acordaron implementar acciones coordinadas contra el crimen organizado transnacional y establecer grupos de trabajo bilaterales en defensa y seguridad. Además, identificaron nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos como minerales críticos, infraestructura y cooperación aeroespacial