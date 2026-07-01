Un sismo de magnitud 4.3 se registró la madrugada de este miércoles 1 de julio en la región Loreto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:14:27 a. m. y alcanzó una profundidad de 144 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0400

Fecha y Hora Local: 01/07/2026 04:14:27

Magnitud: 4.3

Profundidad: 144km

Latitud: -7.59

Longitud: -74.50

Intensidad: II-III Contamana

Referencia: 62 km al SE de Contamana, Ucayali - Loretohttps://t.co/IrTuMBNrKt — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 1, 2026

El epicentro fue localizado 62 kilómetros al sureste de Contamana, en la provincia de Ucayali, región Loreto.

El IGP precisó que el sismo tuvo una intensidad II-III en Contamana, por lo que fue percibido de manera leve por parte de la población.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales como consecuencia del evento sísmico.