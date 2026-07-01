Un sismo de magnitud 4.3 se registró la madrugada de este miércoles 1 de julio en la región Loreto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:14:27 a. m. y alcanzó una profundidad de 144 kilómetros.
El epicentro fue localizado 62 kilómetros al sureste de Contamana, en la provincia de Ucayali, región Loreto.
El IGP precisó que el sismo tuvo una intensidad II-III en Contamana, por lo que fue percibido de manera leve por parte de la población.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales como consecuencia del evento sísmico.