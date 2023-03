Fueron seis los militares que murieron ahogados en el rio Ilave cuando intentaban escapar de una turba de manifestantes que los atacaron con piedras en la región de Puno, epicentro de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Tras el reporte del Ministerio de Defensa, que confirmada la muerte de los 6 uniformados, continúan las revelaciones de los soldados sobrevivientes tras el ataque de comunidades aymaras.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que la patrulla se trasladaba desde Ilave hacia Juli con la finalidad de reforzar las acciones militares en favor de restablecer el orden interno en dicha localidad.

TROME | Testimonio soldado sobreviviente ataque Puno. (Canal N)

“La única manera de salvarnos era cruzando el rio”

En declaraciones a Canal N, el soldado Ludwing Quispe Mayta reveló que ellos salieron del cuartel Pachacútec a apoyar a sus compañeros de Juli, sin imaginar que los manifestantes se encontraban listos para atacarlos.

“Empezaron a gritarnos los asesinos están acá. Llegamos hasta Santiago en Julo y empezaron a tirarnos piedras. Nosotros realizamos disparos al aire. Siempre nos enseñaron eso, no íbamos a disparar a la gente, son nuestros paisanos. Algunos de acá son nuestros abuelitos, nuestros tíos”, reveló.

Asimismo, el militar contó que fueron expulsados de todas las comunidades a pedradas.

“El piso era lodoso y como estábamos cansados, a algunos los arrastró la corriente que estaba fuerte y mientras todo eso pasaba, nos seguían tirando piedras”, manifestó el soldado en Ilave.

“Me indigna que mis propios paisanos hayan actuado así. Yo vi gente conocida, ellos no me reconocieron, algunos son mis padrinos. Se solucionan los problemas conversando, no de esta forma”, lamentó.