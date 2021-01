Susana Baca nunca imaginó que iba a supervisar los acuerdos que suscribieron 17 partidos políticos para encaminar bien los comicios generales del 11 de abril. Sin embargo, en esta entrevista asegura que tendrá el mismo rigor con la música, en su nuevo cargo como miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Cómo evalúa el desempeño de las campañas políticas?

Es un momento muy extraño porque estábamos acostumbrados a ver a los candidatos y escuchar los planes, pero ahora no hay más que el espacio que le da la prensa. Estamos en una situación muy difícil y de mucho miedo porque la gente se está contagiando y algunas personas no hacen caso de las indicaciones. Somos un país lastimado por la pandemia, la corrupción y la inestabilidad política.

¿Cree que exista buen nivel político en esta contienda?

Hay unos muy experimentados que hacen exposiciones de sus propuestas políticas de cómo sacar al Perú adelante y otros no. La gente tiene que estar informada y debe valorar a los candidatos.

¿Considera que algunas propuestas son deficientes?

Estoy en pleno momento de valorar lo que ofrecen los partidos. Todavía no puedo decirle si está bien o no, pero los candidatos deberían enfocarse en sus planes de gobierno y tratar de exponerlos. Hacer una síntesis de lo que tienen que decir (...). El común de la gente que va a votar tiene una desconfianza. La inestabilidad política que hemos tenido hace dos años en el Perú era una olla de grillos, una cosa terrible. Los partidos políticos no estuvieron a la altura.

¿La proliferación de candidaturas le hace daño a los comicios?

No. Estamos en una democracia.

Al existir un abanico de candidatos, ¿acaso no genera cierta confusión y desconocimiento en los electores?

No. No estoy de acuerdo con restringir la presentación de candidatos. No creo que si hay más de 20 candidatos sea dañino para el país.

¿Qué piensa sobre las personas que llegan al Congreso y cambian de partido?

Pienso que si nuestra democracia fuera completamente sana, al ver que un político llega al Parlamento y no hace nada, entonces tendríamos que sacarlo. Si yo no hago mi trabajo de cantar, nadie me escucha. Habría que castigar a los políticos con no volver a votar por ellos.

¿Existe falta de institucionalidad?

Sí, en algunos. Hay aquellos partidos que tampoco son democráticos.

Al ser usted miembro del Tribunal de Honor, ¿qué pasará con aquellos partidos que no firmaron el Pacto Ético?

El Tribunal de Honor tiene el mismo trabajo. No va a cambiar nuestro trabajo con las agrupaciones que no firmaron. Debemos garantizar que la contienda sea un espacio alturado.

¿Por qué cree que no firmaron?

Siento que son partidos que están en una situación de desventaja. Sienten que pronto no van a tener mucha acogida, entonces es gente que tiene poco respeto por los votantes. Estas personas no tienen ningún aprecio por los votantes.

¿Qué sanciones podrían configurarse en caso haya insultos entre los candidatos en los debates?

Podemos exhortar a estas personas o llamarles la atención. Separarlos de la contienda sería magnifico si no cumplieron con la palabra firmada.

José vega, secretario general de Unión Por el Perú, ha calificado al pacto como una farsa...

Cómo puede decir eso y presentarse a las elecciones. Ese señor está en un error gravísimo. Las elecciones no son una farsa.

Susana Baca

Cantante y compositora. Exministra de Cultura en el gobierno de Ollanta Humala. Actualmente es una respetada cantante que ganó premios como los Grammy Latino y es reconocida como figura de la música afroperuana. También es educadora.