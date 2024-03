Debido a las intensas lluvias y el desborde de un río en Higuerani, distrito de Pachía (Tacna), un profesor y su alumna pasan un vía crucis para asistir a clases; y es que desde hace una semana el maestro viene cargando en la espalda a la escolar con la finalidad de poder cruzar el afluente, y así llegar al colegio.

Se trata del docente Julio César Cañi Aro (36), quien recoge en su vehículo a la escolar Valentina (7) para llegar al plantel educativo; sin embargo, a causa de la crecida del río, deben hacerlo a pie, al menos una gran parte del trayecto, según informa RPP.

Así, el profesor y la alumna caminan más de cinco kilómetros. Julio Cañi, quien vive en el distrito de Ciudad Nueva, a 45 minutos de la Institución Educativa 42229 Juan Luis Pacheco de Céspedes, va a bordo de su auto para llegar antes de las 08:00 de la mañana al plantel, donde imparte clases desde hace 9 años en un aula prefabricada.

El maestro recoge a Valentina, quien cursa el segundo grado de primaria, pero la última semana el cauce de un río les impide llegar en vehículo, por lo que el profesor, apoyado en un palo de madera, carga a la pequeña en su espalda, a fin de cruzar un tramo de 30 metros del río; y luego continuar caminando otros 5 kilómetros.

El docente contó que en 2023 le robaron la batería del panel solar , el inversor y el proyector multimedia, por lo que tienen problemas para conectar su computadora a internet. Pese a que pedido apoyo a las autoridades locales, hasta ahora no hay una ayuda al respecto.

No obstante, Julio Cañi Aro no cesa en objetivo de enseñar a sus alumnos, por lo que adquirió un convertidor que conecta a la cigarrera de su vehículo para hacer funcionar su laptop e impresora. Sin embargo, ahora no puede utilizar su equipo, debido a que su auto se queda estacionado muy lejos de la escuela.

