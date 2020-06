Enfermeras del Hospital II de Tarapoto luchan por salvar las vidas de bebés del área de la Unidad de Cuidados Incentivos (UCI) tras el agotamiento del oxígeno medicinal.

En un video publicado en redes sociales se observa cómo el personal de salud usa ventilación a presión a los infantes para que sobrevivan tras la falta del recurso esencial.

“Siendo las 05:30, el oxígeno del Hospital II de Tarapoto (se agotó), nosotros en neo UCI ventilando al bebé que está con cianosis generalizada. Ven los parámetros, no tenemos, estamos dando ventilación a presión positiva con oxígeno ambiental porque no tenemos. El balón no registra cero, la máquina no está conectada al sistema. Entonces, seguimos ventilando a este bebé en la cama cinco. Mi otra colega está ventilando a otro bebé también con ventilación mecánica”, se le escucha decir a la enfermera que graba.

200 años de incompetencia. 200 años de privilegios de unos pocos. 200 años de exclusiones. 200 años de una clase dirigente impresentable. Se acabó el oxígeno en un hospital de Tarapoto. Se mueren como moscas. Nadie hace nada. Nadie nunca hizo nada. pic.twitter.com/K8uWLPJyeb — Carlos Bejarano (@quieropoco) June 21, 2020

En el material audiovisual también se escucha cómo las máquinas suenan debido a la falta de oxígeno, necesario para que los bebés estén estables.

“Todos los oxímetros están que suenan porque no hay presión. Los bebés desaturando y acá tengo bebés, en la cama 10, saturación 50, también sin oxígeno, ventilador conectado al balón hasta donde alcance el oxígeno. Esta es la situación de la UCI”, indica.

Cabe recordar que el Ministerio Público investiga al Hospital II de Tarapoto tras una denuncia de un presunto retraso en la reparación en la planta de oxígeno.

La fiscal Gloria Natali Torres Díaz, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, intervino la instalaciones del centro médico y observó la existencia de solo ocho balones sin rotulado de oxígeno medicinal.

