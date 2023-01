Diversos gremios de transportistas de carga pesada exigen al Gobierno y autoridades competentes se liberen las vías bloqueadas por manifestantes en diferentes puntos del país.

Al respecto, Javier Marchese, representante de carga pesada, adelantó que de seguir en la misma situación tendrán que apagar los motores para no arriesgar sus unidades, la carga y sobre todo a sus conductores.

“Lo que nosotros estamos dirigiendo no solo es a la presidenta, sino al Congreso y al Ejecutivo es que se dé el estado de derecho en las vías. Que consiga mediante el diálogo, mediante lo que el Gobierno tiene a la mano para utilizar, que se liberen las carreteras. Nosotros seguimos perjudicados. No salimos de una pandemia, de unos paros y hoy día de otros paros. Y seguimos perjudicados. Quién más está perjudicado es la población nacional. No están recibiendo sus productos, su alimentación, los combustibles, todo lo necesario para una vida familiar adecuada y eso es chantajismo de parte de esta gente (manifestantes)”, señaló en diálogo a Canal N.

“Lo único que hemos conseguido con esta protesta nacional -que de repente es legítima- es legalizar la delincuencia. Porque la delincuencia se ha amparado en estas protestas y está destruyendo lo que nos cuesta a todos los peruanos que pagamos impuestos”, aseveró.

Indicó que la pérdida económica debido a los bloqueos es de mil millones de soles a más. “La cuantificación es con todas las realidades. Los llanteros no trabajan, los griferos, los cargadores, las cuadrillas, todo el mundo que está al costado del transporte está sufriendo de esta situación que es abusiva con la población. Nosotros nos vemos obligados -prácticamente- a apagar nuestros motores porque no podemos seguir arriesgando ni nuestro patrimonio, ni la carga ni a nuestro conductor”.

Marchese sostuvo que -por ejemplo- en la localidad de Chao-Virú un conductor falleció y una unidad de carga pesada fue incendiada.

“Hay dos bandas que se disputan la supremacía del control de las colas y se agarran a balazos entre ellos y en ese sentido han matado a uno de nuestros choferes e incendiado uno de nuestros camiones. Lo cual nos parece totalmente ilegítimo e irracional por lo cual pedimos la intervención de del Ejecutivo, del Legislativo y de la señora presidente”, instó.

Asimismo, comentó que han solicitado reunirse con la ministra de Transportes y Comunicaciones, así como con la PCM, pero a la fecha no son atendidos.

“Aducen que están en otros problemas. Hoy día yo pienso que tienen que tomar cartas en el asunto porque los motores se van a apagar solos”, puntualizó.