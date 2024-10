El paro de transportistas en Lima Metropolitana seguirá adelante este viernes 11 y sábado 12 de octubre, según confirmó Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores.

En declaraciones a los medios de comunicación, el dirigente hizo un llamado a la población para apoyar las protestas, exigiendo la derogación de la Ley 32108, relacionada con el crimen organizado, y acusó al Congreso de no tener “voluntad política” para atender sus demandas.

Palomino expresó su descontento con la falta de acción por parte del Congreso y enfatizó que la huelga, de 72 horas, no se suspenderá hasta que se derogue dicha ley. “El paro sigue. Estamos en contra de la sustitución, esas cosas. Se tiene que derogar sí o sí. La población tiene que entender que el Congreso, a mi parecer, no tiene voluntad política”, afirmó el dirigente.

El líder transportista también fue enfático al señalar que mantendrán la protesta frente al Congreso mientras no se archive la Ley 32108.

“Estamos en pie de lucha, mientras no se derogue esta ley y no se archive, no nos vamos a salir de acá del Congreso. El pueblo se merece respeto”, añadió Palomino, lanzando críticas a los legisladores por, según él, no estar actuando de manera seria frente a las demandas de los transportistas.

Asimismo, Palomino criticó duramente al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acusándolo de calificar a los manifestantes como “terroristas”. “Se hace de público conocimiento que el ministro del Interior nos está tildando de terroristas. No somos terroristas, somos la mano de obra del pueblo peruano”, expresó indignado.

A su vez, reiteró su invitación a la ciudadanía a sumarse a las protestas, señalando que este paro no solo representa a los transportistas, sino a un “clamor del pueblo”.