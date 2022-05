Con la finalidad de mejorar la economía de los agricultores del Valle del Huallaga, en la región San Martín, mañana se presentará el proyecto PERU-Hub (Peruvian Extension and Research Utilization), a cargo de la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU. (Usaid), en alianza con las Universidades de Oklahoma (OU), Utah State (USU), Purdue y el Centro de Investigaciones Tropicales (CIAT) de Colombia.

¿De qué manera PERU-Hub beneficiará a los agricultores de la zona? Según se informó, esto será posible a través de la construcción de una base de conocimientos en agricultura tropical y la transferencia de tecnologías.

El proyecto trabajará utilizando los resultados de investigaciones e innovaciones efectuadas por universidades y centros de investigación privados y estatales de connotado prestigio nacional e internacional.

Para esto se contempla la creación de un Centro de Tecnología (Hub) en el Fundo Experimental Pucayacu, sede del Instituto Regional de Desarrollo de Selva en Tarapoto, “que pueda servir como modelo de transferencia y utilización de tecnologías de avanzada en las áreas de producción agrícola, sistemas integrados de producción, manejo post cosecha, transformación de alimentos, formación de capacidades, extensión y emprendimientos”.

Este proyecto contempla el cultivo de guanábana, camu camu, maracuyá y cacao. El 83% del total de agricultores (84 mil) que viven en la región San Martín se dedica a la agricultura familiar.

Antecedentes

PERU-Hub es el resultado de un esfuerzo de cooperación que se inició en el 2020 con la presentación a un concurso de fondos internacionales que auspicia el gobierno de los EE.UU., titulado “Program Bringing Research to Impact for Development: Global Engagement and Utilization (BRIDGE-U)” de Usaid.

El proceso continuó con la elaboración de la propuesta final y el otorgamiento de un fondo de 15 millones de dólares en el 2021, por un periodo de cinco años.

Los generadores de la propuesta ganadora fueron la Universidad Nacional Agraria La Molina, el Instituto Regional de Desarrollo de Selva y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), con apoyo de USAID y el cluster de universidades norteamericanas antes mencionadas.

Según señalan los promotores del proyecto, actualmente la agricultura peruana carece de un sistema de transferencia tecnológica para la Amazonía, que asegure que los resultados de investigación ayuden a mejorar la economía de los agricultores.

