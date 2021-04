Escrito por Christian Zamudio y Roger Chuquín

La salida masiva de ciudadanos por Semana Santa y el incumplimiento de la cuarentena a nivel nacional ocasionará un repunte de los casos de la COVID-19 en los últimos días de abril o primeros días de mayo. Así lo consideraron infectólogos, expertos en salud pública y especialistas.

Un día antes que inicie la inmovilización social dictada por el Gobierno, cientos o quizás miles de vehículos formaron largas columnas para salir de Lima hacia el norte y sur de la capital. Este comportamiento de los limeños traerá consecuencias y las cifras de casos de COVID-19 aumentarán dentro de seis y ocho semanas, de acuerdo con el epidemiólogo Manuel Loayza.

“Hay mucha gente que se ha ido al sur y al norte, y eso implica que va a haber una tercera ola. Se van a hoteles con piscinas, donde no se usa mascarilla y se accede a un buffet, donde se come sin mascarilla. Es inevitable que va a pasar (contagios). En seis y ocho semanas se va a empezar a ver un mayor incremento y si son contagios con las variantes, peor. Es irresponsable la gente que ha hecho eso, porque puede ser el último viaje de su vida”, dijo a Correo.

En los terminales terrestres, previo al inicio de la restricción, también se vio un aumento de pasajeros, que al parecer buscaban aprovechar los días de Semana Santa para visitar a sus seres queridos. El epidemiólogo y profesor de la Universidad Ricardo Palma, explicó que esto representa un peligro porque el virus de la variante brasileña se puede llevar a otras regiones.

Reconoció que hay personas que viven en el sur, pero otro sector de la población alquila casas en los balnearios acompañados de sus familiares o amigos. Es probable que en muchos casos estas personas no vivan juntas.

A las personas que no salieron de sus casas, recomendó ubicarse en espacios abiertos, almorzar por separado, o por grupos. “La idea es no salir, pero si lo hacen y no cumplen eso, se están exponiendo”, añadió el experto.

ELECCIONES. La medida de restricción de la circulación vehicular se debió aplicar del lunes 29 de marzo hasta el miércoles 7 de abril, sostuvo el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios.

Lamentablemente, lo ocurrido el último miércoles se puede repetir el domingo, cuando los vehículos retornen a la capital, según Palacios. Enfatizó, además, que el repunte de los casos de la COVID-19 se verán a fines de abril o en la primera semana de mayo, debido al incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos en Semana Santa.

Pero esta no es la única preocupación, pues las campañas de los partidos y las elecciones del 11 de abril también pueden provocar contagios. “A esta movilización por Semana Santa se suma que el lunes saldrán las caravanas a pie dando vivas y hurras por los candidatos presidenciales y congresales; y el acto electoral del domingo 11”, dijo.

Recordó que la segunda ola empezó con mil casos y ahora, en medio de la propagación de la variante brasileña, estamos con 9 mil diarios.

¿QUÉ HACER SI VIAJÉ?. Las personas que se fueron de viaje deben esperar en los primeros días, entre 7 y 10, a ver si tienen alguna sintomatología, como dolor de garganta, fiebre, tos, tomarse la temperatura, indicó el epidemiólogo Manuel Loayza.

Otro síntoma es la pérdida de olfato y el gusto, que indicarían más claramente la enfermedad. “Si tiene problemas graves puede ser que se haya contagiado. Debe tener su oxímetro y si baja su saturación, hay que comunicarse con un médico”, indicó.

REBROTE Y MUERTES. El presidente del Comité de Salud Pública del CMP, Augusto Tarazona, explicó a este diario que los estragos de los desórdenes e incumplimientos de las medidas sanitarias vividos durante la Semana Santa y las elecciones generales se harán visibles durante los últimos días de abril o los primeros de mayo, con un nuevo rebrote de contagios y muertes por la COVID-19.

En primer lugar, señaló que es muy seguro que la gente que viajó al sur haya relajado las medidas de bioseguridad o haya hecho reuniones sociales o familiares.

“En estas reuniones se relajan o no se respetan las medidas de bioseguridad. Esto va a propiciar la propagación del mal. El Colegio Médico del Perú advirtió semanas atrás de esta situación, a fin que el Gobierno tome las mejores medidas”, declaró.

Asimismo, consideró que los contagios del coronavirus pueden propagarse durante los comicios del 11 de abril, porque la ciudadanía no utiliza de manera correcta la mascarilla, ni mantiene la obligatoria distancia social.

“El Gobierno debe difundir el tema de los horarios escalonados para el sufragio, a fin de evitar el desorden durante la jornada. Sin embargo, desde el CMP habíamos recomendado que las elecciones se realicen en dos fechas para reducir las aglomeraciones y probables riesgos”, agregó.

NO HAY FISCALIZACIÓN. Los ciudadanos les sacan la vuelta a las normas sanitarias, pues el Gobierno, a través de los sectores competentes, no realiza acciones de fiscalización. Así lo aseveró el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública.

“Las medidas que toma el Gobierno son solo declarativas, ya no hacen ninguna fiscalización, más allá de alguna intervención policial en las fiestas Covid. No hay una política preventiva de parte del Gobierno para contener la expansión de la pandemia”, indicó Almerí.

Desde ahora, el Gobierno debe estar pensando en las vacunas de la segunda generación, aconsejó el galeno, pues las dosis que se aplican hoy pronto no funcionarán.

“Las nuevas variantes no están siendo neutralizadas por los anticuerpos que se generan, ya sea porque te enfermaste de la COVID-19 o porque te vacunaste”, dijo.

