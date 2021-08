No todos los congresistas de la bancada de Perú Libre están de acuerdo con la moción de censura en contra la Mesa Directiva del Congreso, que preside María del Carmen Alva (Acción Popular), la cual será debatida el día de hoy en la sesión plenaria.

Cabe destacar que la bancada de gobierno presentó dicha moción luego de que la Junta de Portavoces rechazara el pedido de reconsideración para la conformación de la presidencia de las Comisiones Ordinarias, especialmente la Comisión de Educación.

Según documentación al que accedió este medio, 14 congresistas del oficialismo han retirado su firma de la propuesta planteada contra la administración del Congreso. Uno de los congresistas que ha dado marcha atrás es el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón.

Más temprano, congresistas de la mayoría de las bancadas del Congreso nos indicaron que no respaldarán la moción del oficialismo, debido a que la decisión de no otorgarles la Comisión de Educación fue de la Junta de Portavoces y no de la Mesa Directiva.

