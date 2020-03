Roberto Zu, abogado del expresidente Alejandro Toledo, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de declarar procedente el pedido de extradición formulado por el Ministerio Público contra su defendido y su esposa Eliane Karp por el caso Ecoteva.

“En el Perú la Corte Suprema se ha convertido en una especie de mesa de parte en los expedientes con pedidos de extradición, sobretodo en casos vinculados con corrupción”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

Zu no desaprovechó la oportunidad para comentar sobre el alcance de la decisión del Poder Judicial de incluir a la ex primera dama, Eliane Karp, en la procedencia del pedido de extradición. “En realidad, en el caso Karp pensé que la Corte Suprema iba a tener un poco más de criterio. No hay causa probable que la incrimine con los hechos ocurridos en Rio de Janeiro”, indicó.

Como parte de su estrategia legal, la defensa de Toledo Manrique no descartó plantear una demanda de habeas corpus tras examinar la sentencia de la última instancia del Poder Judicial, a la cual tildó de “arbitraria”.

Finalmente, Zu cuestionó el accionar de los magistrados de la Corte Suprema: “Esa instancia debe analizar la causa probable. Es decir, no solamente que exista una imputación, sino que los elementos de convicción (pruebas) den una alta probabilidad de sentencia para la persona a la que se imputa", puntualizó.

Este miércoles, el juez de apelaciones del Distrito Norte de California (EE.UU.) Vince Chhabria, denegó la solicitud de libertad bajo fianza a favor del exmandatario, por lo que seguirá en prisión hasta que la justicia de Estados Unidos apruebe el pedido de extradición presentado por nuestro país.