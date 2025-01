El abogado penalista Juan Carlos Portugal Sánchez, defensor legal de la presidenta Dina Boluarte para los casos “Cirugía”,“Rólex” y “Eficcop”, estima que el Ministerio Público -”si es objetivo, racional y desapasionado”- terminará por archivar, finalmente, estas investigaciones preliminares. En otro asunto, afirma que el Despacho Presidencial no custodia la documentación normativa solicitada por la Fiscalía.

¿Cumplió la defensa con remitir a la Fiscalía las 91 normas que la presidenta Boluarte afirma haber rubricado después de la cirugía?

Hemos recomendado al Ministerio Público y a la Fiscal de la Nación adoptar las medidas correspondientes con el propósito de comunicar y solicitar esa información a las entidades y los sectores que tienen la custodia de esas 91 normas. El ROF del Despacho Presidencial, expresamente, establece que la Presidenta d la República firma y refrenda las normas que son publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Inmediatamente ocurrido esto son devueltos a los sectores que han dado origen a esas normas, y estos sectores son los que tienen la custodia del expediente normativo. Por Consecuencia, son sectores a quienes se le debe pedir la información. Porque nosotros no tenemos el expediente y no somos responsables de la custodia del mismo.

¿No sería muy engorroso para el Ministerio Público?

Hemos identificado a qué entidades y las direcciones de las mismas entidades a quienes el Ministerio Público debe pedir esta información. El Ministerio Público nos notificó el jueves 16 de enero en la tarde y nos dio 24 horas. Le respondimos el viernes 17 de enero en horas de la mañana.

¿Hay normativa específica para estos casos?

El artículo 54 literal c) del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Despacho Presidencial establece que la secretaría del Consejo de ministros es la encargada de devolver los expedientes de los proyectos normativos a los ministerios proponentes, posterior a su publicación, así como las leyes promulgadas por el Congreso de la República. Por esta razón, no es la señora presidenta quien tenga custodia de estas 91 normas. Las firmas, sí; las refrenda, también, pero no se queda con los expedientes normativos ni tanto menos tiene custodia de los mismos.

¿Qué demostrarían, a su juicio, el examen de estas 91 normas con las firmas de la presidenta?

Lo que la Fiscalía se propone con estos documentos es corroborar que, en efecto, la Presidenta de la República estuvo realizando actos de función durante los días que, supuestamente, abandonó su labor como Presidenta de la República.

Consideramos que la obtención de estas normas, finalmente, van a determinar la tesis que está manejando la defensa: que la presidenta trabajó de principio a fin. No tuvo un día de ausencia en el trabajo.

¿Piensa que la Fiscalía careció de orientación acertada al solicitar esta documentación donde no corresponde?

La Fiscalía de la Nación quizá debió realizar algunos controles previos, de verificación y ubicación de los destinatarios antes de levantar un comunicado institucional, y exigir públicamente a la Presidenta de la República, a quien no le corresponde la entrega de esa información. Y, ese sentido, consideramos que debió haber una reflexión mayor para solicitar esta información a las entidades que correspondan. En otros casos, nosotros entregamos la información requerida por el Ministerio Público en los plazos que nos señaló.

Fiscalía de la Nación también ha solicitado a la presidenta remitir los documentos que certifiquen el estado de salud que la motivó a someterse a una cirugía nasal; ¿también debe la Fiscalía solicitarla a otros sectores?

En efecto, ya fue remitida la Fiscalía de la Nación.

¿En qué etapa de la investigación se encuentra el caso Cirugía?

En el “Caso Cirugía” nos encontramos en la etapa de diligencias preliminares. La Corte Suprema ha establecido que solo se puede investigar a la Presidencia de la República en el marco de una investigación preliminar. El Ministerio Público concluirá, si es objetivo, racional y desapasionado, en el archivo de esta investigación.

En otro asunto, la presidenta siempre ha dicho que colabora con todas las investigaciones pero ha pedido hasta 8 reprogramaciones de las citaciones.

Según el diario, la presidenta ha inasistido a algunas de las diligencias de la Fiscalía (...) Me preocupa esta información porque la Presidenta de la República ha asistido a las cinco carpetas fiscales en las que se ha requerido su declaración (...).

El informe se refiere a 8 reprogramaciones que la mandataria ha solicitado en todo este tiempo.

Pero finalmente ha acudido. (...) Nunca se ha pedido reprogramaciones para no asistir. Si se ha pedido, siempre ha sido por una causa pero, finalmente ha asistido. Por eso me preocupa la información porque no es para nada cierta.