Joseph Campos, abogado defensor de la Presidenta Dina Boluarte, respondió con contundencia a las acusaciones de un testigo protegido que insinuó que la mandataria habría tenido acceso previo a las preguntas formuladas por la fiscal suspendida Patricia Benavides en el caso de las muertes durante protestas.

MIRA ESTO: Expresidente uruguayo José Mujica anuncia que tiene un tumor en el esófago

En diálogo con Canal N, Campos negó rotundamente cualquier conocimiento o interacción con los personajes mencionados por el testigo protegido, destacando la integridad del proceso de defensa.

“No conozco al señor Nieves y a ninguno de los personajes que se han involucrado en el reportaje del día de ayer”, afirmó Campos, desvinculando así a la Presidenta Boluarte de cualquier supuesta irregularidad en el acceso a información privilegiada.

Campos también hizo hincapié en que su labor se centra exclusivamente en enfrentar las acusaciones directas contra la Presidenta por las muertes durante las protestas, enfocándose en un proceso legal estándar y profesional. Además, rechazó cualquier pacto o alianza que pudiera cuestionar la transparencia del caso.

En cuanto a la metodología de la investigación, el abogado expresó su preocupación por la forma en que se está llevando a cabo, señalando la importancia de analizar detalladamente cada caso antes de implicar directamente a la Presidenta.

“El problema no es nuestro lado, el Ministerio Público no entiende o nunca entendió que esta investigación no debería existir”, subrayó Campos, defendiendo la postura de la defensa ante lo que considera una investigación cuestionable.

La defensa se prepara para presentar un informe oral al fiscal de la nación, solicitando el cierre de la investigación por considerarla inconstitucional y perjudicial para la democracia y la administración efectiva del país.