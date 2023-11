César Euscátegui, abogado de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, señaló que no descarta que su defendido se someta a la colaboración eficaz ante las investigaciones en su contra de la Fiscalía.

“Voy a tomar información de las imputaciones, y ya haremos nuestros descargos correspondientes. He conversado con él, me dijo que está en pleno acto de coadyuvar en todos los actos de la Fiscalía. Él va a apoyar, no va a obstaculizar. Él va a declarar. Me dice: ‘Dr. converse con el fiscal, yo también he hablado que voy a aportar toda la documentación’. (¿Se acogerá a una colaboración eficaz?) Vamos a recabar toda la información, todas las imputaciones concretas. Voy a conversar con él”, indicó a Canal N.

Así mismo, acerca de la investigación en el que se considera a Jaime Villanueva junto a otros asesores como parte de una presunta organización criminal que operaba en el Ministerio Público, el abogado aseguró que estarían presentes en todas las diligencias correspondientes.

“Hay mucha información preliminar. La acusación es fuerte, se da por organización criminal y tráfico de influencias. Vamos a ver si la apelamos o no”, mencionó.

Por otro lado, reafirmó que el exasesor de Patricia Benavides ingresó a la clínica por razones de salud y desconocía que se emitiría la detención en su contra.

“Su papá lo ha llevado a la clínica por un dolor grave. Cuando ha ingresado a la madrugada, aproximado a las 12:30 a.m”, agregó.