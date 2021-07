José Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón, consideró que la decisión de la jueza July Baldeón de declarar infundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’” es “objetiva”, ya que -a su parecer- el proceso fue diseñado para “un momento de escándalo político” relacionado al “momento electoral”.

“El pronunciamiento de la magistrada es muy objetivo y va a explicar el porqué no se tienen que dictar estas medidas que han sido prácticamente diseñadas para un momento de escándalo político y que tendrían que ver con el proceso de un momento electoral y que si de algo están conscientes todos es que la apreciación que ha tenido la fiscal no ha sido compartida por el Poder Judicial a cuenta de que las pruebas que se anexa en la investigación son deficientes y no hay vinculación contundente con los que están siendo investigados”, indicó en diálogo con Canal N.

El último miércoles, el Poder Judicial dispuso comparecencia con restricciones tras declarar infundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, investigados por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho pasivo y negociación incompatible. La fiscalía había realizado el pedido contra 20 de los 38 supuestos miembros de esta red.

Gutiérrez señaló que la investigación de la fiscalía debe delimitar las participaciones individuales de los involucrados en el proceso, ya que “no puede ser un tema genérico”. Además, consideró que se busca “perjudicar” la imagen de Vladimir Cerrón en este caso del que no forma parte y de manera “indirecta” al candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo.

“Cuando se aplica la defensa técnica o, en todo caso, la calificación de tipo e individualización de la participación de cada uno de los agentes que participan en estos hechos, la falta de explicación detallada procesado por procesado impide que el Poder Judicial pueda tener la claridad para resolver el tema, lo que queda evidente es que se trata de una investigación como existen mucho y que naturalmente lo que han querido y lo que pretenden los medios que tienen el control de alguna forma de la investigación es involucrar a cuantos más les dé la gana con tal de perjudicar y ensuciar la imagen del secretario general Vladimir Cerrón y algunas insinuaciones mucho más que apuntan al financiamiento de la campaña y que comprometerían de manera indirecta al virtual presidente Pedro Castillo”, refirió.

Finalmente, señaló que Cerrón sí conoce a los involucrados de la investigación que tienen militancia partidaria de Perú Libre.

“No sé si los conoce a todos, pero a los que sí tienen identidad partidaria claro que sí”, dijo.