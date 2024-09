El abogado de Wilfredo Oscorima, Humberto Abanto, anunció este miércoles 4 de setiembre, que presentó una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema incautara un par de aretes de oro amarillo con diamantes al gobernador.

“Nos rechazaron la apelación (en el Poder Judicial) y ahora estamos poniendo una demanda de amparo para llegar al Tribunal Constitucional y decir si es válido que ante una conducta procesal, porque nos han dicho una cosa que es atroz: ‘No es importante la conducta procesal del investigado’. ¿Así? ¿Y entonces qué es importante aquí?”, declaró Abanto a RPP.

Asimismo, el letrado cuestionó que la justicia incautara las joyas de Oscorima a pesar de que su patrocinado las presentó para puedan ser identificadas.

“Nos dirigimos al Tribunal Constitucional por una razón sencilla. Si usted está siendo investigado, tiene derecho a la presunción de inocencia y a que se valore su conducta procesal. Nosotros hemos sido leales en la investigación cuando se nos citó, concurrimos y cuando se nos ha pedido exhibir (los aretes) lo hemos hecho. ¿Cómo me pueden poner en una resolución en primera y segunda instancia que son incautados?”, manifestó.

La defensa de Oscorima considera que no es razonable que la justicia tenga las aretes de oro del gobernador por al menos cinco años, pues la investigación durará más tiempo.

“Si yo tengo derecho a la propiedad, tengo derecho a poseer, gozar, disfrutar y a disponer. Puedo no disponer, pero sí usarlos o tenerlos conmigo. Puedo poseerlo. Para que me quiten esos derechos yo tengo que dar un dato objetivo de que voy a desaparecer esos elementos y, lejos de dar ese dato, se los he puesto a disposición”, sostuvo.