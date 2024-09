Ana María Rojas Vargas, secretaria del congresista Edgar Tello Montes, de Podemos Perú, quien tiene acusaciones de concusión tras una denuncia de la Fiscalía de la Nación, dijo que el legislador debía protegerla, pues sabía mucho sobre los presuntos recortes de sueldo a los trabajadores del parlamentario.

De acuerdo al dominical “Punto Final”, Ana María Rojas también estaría implicada como cómplice en caso conocido como “mochasueldos”.

Según el expediente fiscal, Ana María Rojas, comenzó como asistente en el despacho de Edgar Tello en mayo de 2022, y fue promovida a técnica ST6 en septiembre de 2023. Durante su tiempo en el despacho, la secretaria habría estado involucrada en la contratación de su sobrino, José Carlos Flores Rojas, quien fue empleado en la Comisión de Comercio Exterior bajo la presidencia de Tello.

El expediente fiscal contempla testimonios de que Rojas recolectó dinero de los trabajadores como parte de un sistema de recortes de sueldo. Se conoció que la mujer exigió un porcentaje del salario a varios empleados, bajo amenazas de despido en caso de no acceder.

Además, un audio reveló la frustración de Ana María Rojas Vargas por no recibir el reconocimiento a pesar de encargarse de la recolección del dinero producto de los recortes para eventos de ollas comunes. En el audiovisual, la trabajadora da cuenta que ella sabe mucho y que el congresista debía “cuidarla”, pues “ignorante no soy (...) Que me calle y Tello lo sabe”. “Y lamentablemente pues... Sí él a mi no me cuida, no me considera (...) lo lamento” , advirtió en una oportunidad y posteriormente, habría sido ascendida, según el expediente.

Además, se encontró dinero en efectivo en la oficina de Ana María durante un allanamiento, presuntamente proveniente de los recortes de sueldo, pero la secretaria interfirió para evitar que se llevaran el dinero.

