El abogado del Mayor PNP David Medina, Stefano Miranda, señaló que el pase al retiro de su patrocinado se debe a una “venganza política”.

“Lo que estamos viviendo es una venganza política a través de la legalidad de la renovación de cuadros y en esta oportunidad se está dando con mi cliente el mayor Medina”, declaró a RPP.

Stefano Miranda agregó que a pesar de que su cliente tiene más de 10 años en el grado, no tiene el curso de mayores y tiene una sanción del año 98, también tiene condecoraciones, resoluciones ministeriales por acciones distinguidas e incentivos.

“Si bien es cierto, puede no contar con algunos requisitos, detrás de él hay miles que no cumplen con los requisitos y no están pasando al retiro. Hoy tenemos un acto de represalia. Eso lo sabemos muchos de los abogados que defendemos estas causas: el proceso de renovación de cuadros es utilizado por el alto mando para sacar del camino a los oficiales que están luchando contra la corrupción del alto mando de la Policía”, añadió

El abogado resaltó que el general Méndez Lengua estuvo involucrado en los ascensos irregulares de la PNP y Fuerzas Armadas, sin embargo, fue él mismo quien integró la comisión encargada de la renovación de cuadros.

“En el mes que se hace la comisión del proceso de ascensos de generales, se conforma comandante general ya detenido, Gallardo, y Méndez Lengua. ¿Quién era este general? El general Méndez Lengua era el secretario de esa comisión del proceso irregular que se está investigando. Hoy, el 4 de noviembre, el actual comandante general Alfaro lo pone como integrante de la junta encargada del proceso de renovación de cuadros. Si ese general está involucrado en este hecho, ¿cómo va a ser ese general quien pueda tener el destino de los oficiales de la Policía en sus manos?”, finalizó.