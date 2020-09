El Ministerio Público, a través de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, abrió una indagación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, tras la difusión de audios protagonizados por la exasistente del despacho presidencial de Martín Vizcarra en el que es mencionado por presuntamente tener vínculos con la familia del mandatario.

Silvana Rejas, fiscal adjunta superior encargada de la Comisión de Investigación Preliminar en Quejas, firmó el documento difundido por Canal N en el que se dispone abrir una indagación preliminar contra Pérez Gómez por “presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones”.

Para tal fin, solicita que el fiscal del equipo especial envíe sus descargos en un informe en un plazo de 5 días hábiles, y solicita que los medios de comunicación y la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público le remitan los audios que involucran al integrante del equipo especial.

José Domingo Pérez deberá enviar su descargo por audio de Karem Roca. (Canal N)

En uno de los audios difundidos este fin de semana, se oye a Karem Roca mencionar al fiscal del equipo especial y asegurar que este último coordina con un familiar de Martín Vizcarra.

“¿Has visto ese hombre que ha salido en el Congreso? Ya esas denuncias. Ahí se mete Domingo Pérez (...) todo lo coordina con la cuñada (de Vizcarra), se llama Rossmary Silva, ella está casada con el hermano de Maribel (Díaz Cabello)”, se oye en la grabación.

José Domingo Pérez responde

Tras la publicación de este audio, el fiscal José Domingo Pérez envió un oficio al coordinador del equipo especial, Rafael Vela Barba, en el cual asegura que son “falsos los hechos en los que se le mencionan”.

“En los años en que ejerzo la función fiscal (2005-2020) no he conocido ni he sostenido relación con las personas a las que se hace referencia en los audios; por tanto, es falso que en mi condición de fiscal provincial titular especializados en delitos de corrupción haya hecho coordinaciones indebidas contra la Constitución y la ley”, se lee en el documento enviado este lunes.

Pérez Gómez atribuye la difusión de estas conversaciones como parte de la “intensa actividad de hostigamiento, acoso y violencia” que viene sufriendo él y su familia por las investigaciones que tiene a su cargo.

“Los audios mencionados en el presente informe demuestran que existe una actividad organizada que busca entorpecer las investigaciones del equipo especial, enmarcadas en el objetivo de desprestigiar a los fiscales y sus acciones y, así, impedir que se continúe con la averiguación de la verdad”, asegura el fiscal que tiene a su cargo investigaciones contra Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Susana Villarán, entre otros.