Congresistas de la bancada de Acción Popular advirtieron que, a su parecer, el partido debe iniciar un procedimiento interno contra José Roger Incio Sánchez por jurar como ministro de la Producción sin antes renunciar a su militancia con la agrupación política.

El vocero parlamentario de Acción Popular, Carlos Zevallos, detalló que asistió a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el presidente de la República, Pedro Castillo, ya que este quería expresar su agradecimiento por la “defensa de la democracia”.

“Asistí el martes 5 por invitación del presidente. Lamentablemente coincidí un día antes con el cambio de Gabinete que todos desconocíamos. La reunión fue para que el presidente me agradezca por lo que hemos dicho, desde Acción Popular, en defensa de la democracia. Nosotros nunca hemos tenido en agenda la vacancia presidencial. También se le solicitó al presidente que cambie de ministros, al de Trabajo, al primer ministro y al de Defensa”, explicó Zevallos en diálogo con RPP.

Un día después, Pedro Castillo tomó juramento a José Incio como nuevo titular del Ministerio de Producción (Produce) en reemplazo de Yván Quispe. Ante ello, Carlos Zevallos afirmó que no se concertó con el jefe de Estado para colocar a un militante de Acción Popular en el Gabinete Ministerial dirigido por Mirtha Vásquez.

“Nosotros en ningún momento hemos puesto un ministro en el Gabinete. Imagino que el presidente habrá visto las aptitudes del ministro Incio Sánchez, quien va a tener que afrontar las consecuencias internas porque él debió renunciar antes de asumir cualquier cargo”, aclaró Zevallos.

De igual forma, el congresista Raúl Doroteo Carbajo negó que su agrupación mantenga una relación con el Gobierno y adelantó que se exhortó a Carlos Mesías, presidente de Acción Popular, para iniciar un procedimiento interno contra Incio Sánchez.

“Al presidente del partido le hemos dicho nuestra preocupación y creo ya lo hizo traslado. Nosotros de Acción Popular no tenemos ningún vínculo con este Gobierno (...) En absoluto. Tajantemente nosotros en la bancada de Acción Popular no hemos tenido ninguna propuesta para (dirigir) un ministerio. Le hemos pedido al señor presidente (del partido) para que el señor ministro renuncie al partido, pida su permiso respectivo y aplique lo que el estatuto dice. Nosotros no tenemos ningún vínculo (con el Gobierno) y por lo contrario nos da preocupación”, sostuvo Doroteo para RPP.

En esa línea, el representante de Ica afirmó que la bancada de Acción Popular se reunirá en estos días para “presentar una posición firme” cuando Mirtha Vásquez y su Gabinete asistan al Palacio Legislativo para solicitar el voto de confianza.

El miércoles 6, antes de la juramentación, José Incio Sánchez solicitó la suspensión de su militancia, a través de una carta al presidente de Acción Popular, por su asunción como ministro de la Producción.

“Por tales razones, solicito disponer se me suspenda, a partir de la fecha, mi afiliación partidaria hasta el término de mi cumplimiento con el encargo de servir a mi país en las tareas que el presidente (Pedro Castillo) decida encomendarme”, se lee en el documento.

