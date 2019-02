​Acción Popular rechaza denuncia del partido de Julio Guzmán (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Desde la bancada de Acción Popular negaron que uno de sus militantes haya presentado una tacha contra el "Partido Morado" de Julio Guzmán buscando impedir su incorporación al sistema de partidos.

Así lo hizo saber el parlamentario Armando Villanueva Mercado, quien sostuvo que el partido de la lampa no tiene esta clase de consignas.

"Acción Popular no tiene que ver institucionalmente con esta probable tacha presentada por un supuesto ciudadano inscrito en el partido", indicó.

Por el contrario, resaltó que Acción Popular siempre han preservado una actitud democrática y están a favor de la inscripción de nuevas organizaciones políticas.

En ese sentido, Villanueva Mercado consideró que esta denuncia contra ellos ha sido planteada por razones políticas y dijo que no conoce a la persona sindicada como la responsable porque no es parte de la dirigencia partidaria. "La tacha no la conocemos y reitero, Acción Popular no tiene ninguna vocación antidemocrática ni antipartidaria", finalizó.