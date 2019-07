Acuerdo con Josef Maiman se presenta esta semana al Poder Judicial

Síguenos en Facebook

El tan voceado acuerdo de colaboración eficaz, suscrito hace unas semanas entre el empresario peruano-israelí Josef Maiman, la Fiscalía del Equipo Especial y la Procuraduría ad hoc será presentado esta semana ante el Poder Judicial.

Correo conoció que tras la última declaración que rindió en Israel, el examigo de Alejandro Toledo a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quedaron cerradas las corroboraciones respecto al pago de sobornos al exmandatario por parte de la empresa constructora Odebrecht para adjudicarse la obra Interoceánica Sur tramos 2 y 3.

Con este último paso, ahora lo único que se espera es que la Fiscalía presente el acuerdo ante el juez de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, para que valide lo suscrito. Las fuentes de este diario indicaron que el pool de investigadores a cargo del caso, que lidera el fiscal Pérez, se encuentra preparando los anexos de la documentación que será presentada en el transcurso de la semana.

En el consulado peruano en Tel Aviv, Maiman reveló a los fiscales Pérez y Vela que el pago que realizó la constructora brasileña, a través de sus empresas offshore, fueron montos que iban dirigidos al expresidente. Estos montos -dijo- hicieron un total de 35 millones de dólares. La versión del empresario fue corroborada en abril pasado por el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata al Ministerio Público en Curitiba, Brasil. “El señor Maiman amplió su declaración (ante los fiscales peruanos) para mayores precisiones sobre los montos”, indicaron las fuentes.

Diligencias en Brasil

El pasado 26 de junio, los fiscales peruanos viajaron a Israel en busca de ampliar las declaraciones de Maiman. Sin embargo, la intención de los magistrados no solo se centró en recoger su versión, también estaban pendientes las declaraciones de la hermana del colaborador, Michelle Maiman. De acuerdo con las fuentes, la versión de la hermana del empresario era de suma importancia pues, según las indagaciones, ella es quien supuestamente manejó todo el dinero que Odebrecht derivó a las empresas de Maiman.Asimismo, otro personaje vinculado al caso es Leo Malamud, amigo y colaborador cercano de Maiman. Este sujeto es quien firmó los contratos con Barata sobre la obra IIRSA.Para la Fiscalía era necesario recoger sus testimonios en persona, pues en anteriores oportunidades se programó la diligencia por videoconferencia (dos veces), sin embargo, esto nunca sucedió. Según los voceros, estas personas eran claves para determinar quién es el verdadero beneficiario de los sobornos.Otros que también declararon en la diligencia, de manera voluntaria, fueron Sabih Saylan y Gideon Weinstein, personas que laboran en las empresas de Maiman.Ellos solicitaron, a través de su defensa legal, declarar ante la Fiscalía. No obstante, aún no se determinó si Saylan y Gideon se están adhiriendo a la figura de colaboración eficaz al igual de Maiman.

Dos casos

El expresidente Alejandro Toledo es investigado en dos casos. El primero es el que surgió en el año 2014, a raíz de la revelación que hizo este diario sobre la adquisición de una casa en Las Casuarinas, que fue pagada por su suegra Eva Fernenbug, madre de su esposa y ex primera dama, Eliane Karp.El chalet fue pagado al contado, a través de una transferencia desde la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica.Por este caso, el fiscal superior de Lavado de Activos Rafael Vela acusó a Toledo, su esposa Eliane, su exjefe de seguridad Avraham Dan On y otros.Después, en el año 2017, el exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata señaló a la Fiscalía peruana que pagó sobornos al “sano y sagrado” Toledo, a cambio de que a la transnacional brasileña se le otorgara la construcción de la carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3.