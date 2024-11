Este martes, la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional declaró fundado el pedido de la defensa de Agustín Lozano y revocaron la prisión preliminar por 15 días contra el presidente de la FPF por el caso ‘Los Galácticos’.

Además, Sabrina Martin Zamalloa, Genaro Miñán Armanza y José Carlos Isla, quienes estaban con prisión preliminar, también saldrán en libertad.

Giulliana Loza, abogada de Lozano, resaltó que los magistrados aceptarán el pedido para revocar la medida contra su patrocinado.

“Ha establecido que los agravios quie habíamos fundamentado son correctos y que en ningún momento debió ser privado de su libertad porque en primer lugar no se ajustaba a la ley los criterios propios de la criminalidad organizada. No existen razones sólidas ni siquiera mínimas que pudieran privarlo de su libertad y sobretodo que no existía riesgo procesal”, declaró a RPP.

Cabe recordar que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol es investigado en el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas , coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos, en marco al caso ‘Los Galácticos’.

#LoÚltimo Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revoca detención preliminar de Agustín Lozano, Genaro Miñán Armanza, Sabrina Martin Zamalloa y José Isla Montaño, y dispone su libertad, en la investigación en su contra por organización criminal y otros delitos. pic.twitter.com/Lyj8ISjwzo — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 19, 2024

Joel Raffo: Fiscalía anula detención preliminar del presidente de Sporting Cristal

La Fiscalía de la Nación decidió dejar sin efecto la detención preliminar contra Joel Raffo, presidente del club Sporting Cristal, quien se encuentra bajo investigación en el caso conocido como ‘Los Galácticos’.

Este proceso también involucra a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y otros dirigentes, por presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado.

A través de un comunicado, la institución rimense destacó la disposición de Raffo para colaborar con las autoridades desde el inicio de las indagaciones, en enero de este año, cuando fue citado como testigo. El club resaltó que Raffo ha mantenido una actitud transparente y comprometida con el esclarecimiento de los hechos.

“Joel Raffo es un peruano que se desempeñó más de 29 años como deportista de alto rendimiento, logrando un título mundial y laureles deportivos. Asimismo, lleva más de 15 años financiando e implementando proyectos de fútbol, contribuyendo al desarrollo del fútbol peruano”, señala el pronunciamiento emitido por Sporting Cristal.

Tras la detención de Raffo, Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal, lamentó el impacto negativo que esta situación ha generado en el club. Sin embargo, enfatizó que Raffo no debería retomar su cargo como presidente.

“Muy triste esta noticia. En 68 años de vida institucional, en Sporting Cristal no había pasado esto”, declaró Cantuarias a RPP.