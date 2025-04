La congresista Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) presentó esta noche una moción de interpelación contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, por la intoxicación masiva de escolares en un colegio de Piura, tras consumir alimentos del programa Wasi Mikuna.

Este incidente ha desencadenado la presentación de la cuarta moción de interpelación del día. En la moción, se exige que la ministra comparezca ante el pleno del Congreso para responder un pliego de 14 preguntas.

La moción de interpelación cuenta la firma de 20 legisladores.

“¡MIDIS tiene que responder por las intoxicaciones de Wasi Mikuna (ex Qali Warma) ¡He presentado una moción para interpelar a la ministra Leslie Urteaga porque no es posible hasta ahora no se pueda garantizar alimentos seguros para los escolares”, escribió Sigrid Bazán en X

