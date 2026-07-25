Una segunda lista de candidatos para la Mesa Directiva del Senado fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso para el periodo anual de sesiones 2026-2027. El documento fue entregado por los partidos Ahora Nación, Obras, Buen Gobierno y Juntos por el Perú bajo la denominación “Consenso por la Democracia”.

La alianza parlamentaria propone como candidato a la presidencia del Senado al legislador Daniel Hugo Barragán Coloma, integrante de la bancada Obras. La nómina también incluye a otros tres representantes que ocuparían las vicepresidencias de la Cámara Alta.

Los integrantes de esta segunda lista son:

Daniel Hugo Barragán Coloma, de Obras, como candidato a la presidencia del Senado.

como candidato a la presidencia del Senado. Jaime Quito Sarmiento, de Juntos por el Perú , como primer vicepresidente.

, como primer vicepresidente. Jaime Ricardo Delgado Zegarra, de Ahora Nación , como segundo vicepresidente.

, como segundo vicepresidente. Nora Bonifaz Carmona, de Buen Gobierno, como tercera vicepresidenta.

La propuesta fue presentada este sábado por representantes de las agrupaciones que forman parte de la alianza parlamentaria. Entre los firmantes del documento figuran los voceros titulares José Mercedes Castillo Terrones, de Juntos por el Perú; Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra, de Buen Gobierno; Pablo Alfonso López Chau, de Ahora Nación; y Daniel Hugo Barragán Coloma, de Obras.

El oficio dirigido al Oficial Mayor del Congreso señaló que la lista cumple con los requisitos establecidos en el reglamento de la Cámara de Senadores para participar en la elección de la Mesa Directiva. Además, precisó que la nómina cuenta con el respaldo de los voceros de los grupos parlamentarios que la integran.

El acuerdo entre estos partidos se constituye como el bloque de oposición. Ahora deberán buscar el respaldo de otros legisladores para alcanzar los votos necesarios durante la elección.

Como se recuerda, la elección de la mesa directiva se realizará este domingo a las 12:00 horas, según informó el senador Miguel Torres Morales, presidente de la Junta Preparatoria de la cámara.