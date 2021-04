Alberto Beingolea, candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC), hizo una análisis del flash electoral en boca de urna realizado por Ipsos, en América Televisión, y considera que Pedro Castillo, postulante por Perú Libre, perderá ante cualquiera en segunda vuelta.

“Escuchaba a Castillo que es una persona hiperradical, el partido que representa en su ideario cita inclusive a Abimael Guzmán como un antecedente de la revolución, etc. A mí me preocupa muchísimo esa posibilidad, creo que no va a pasar, pierde ante cualquiera en la segunda vuelta, pero hay una amenaza”, dijo en Latina.

El aspirante a la presidencia expresó su preocupación por lo que le tocará al país con los candidatos que tienen más posibilidades en pasar a la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2021.

Declaraciones Beingolea

“Me preocupa qué le toca al país, espero que le toque serenidad. Creo que todos sabíamos que se iba a venir un Congreso fragmentado, insistí en los últimos días de campaña que por eso era muy importante tratar de buscar alguien capaz de consensuar. Tengo mucho miedo viendo los resultados, si es que los que llegan a la segunda vuelta tengan esa capacidad de buscar consensos, creo que no”, manifestó.

Por otro lado, Beingolea aceptó haber estado ilusionado luego del debate, pero que sintió un golpe con la encuesta de Datum que se publicó un día después de dicho evento y que recogía la opinión de los ciudadanos antes del intercambio de propuestas e ideas de los postulantes a la presidencia.