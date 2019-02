Alberto de Belaunde pide que uso de falda escolar no sea obligatorio en los colegios

El parlamentario Alberto de Belaunde envió una solicitud al ministro de Educación Daniel Alfaro Paredes para pedirle que revise las disposiciones vigentes sobre la vestimenta en los colegios a fin de que las escolares puedan hacer uso voluntario de la falda escolar.

En el oficio, el congresista explica que su propuesta se basa en un estudio realizado por la ONG Save The Children Perú aplicado en escolares del distrito de Amarilis en la región Huánuco.

Según la conclusiones del estudio, las escolares señalaban que usaban la falda escolar por obligación y que se sentían expuestas a condiciones de desigualdad en relación a sus compañeros del sexo opuesto.

Me uno a esta campaña de @SaveChildrenPE. Le he escrito al ministro de Educación para que permita que el uso de falda escolar sea voluntario y no obligatorio. pic.twitter.com/DTf4oRLrgf

— Alberto de Belaunde (@AlbertoBelaunde) 20 de febrero de 2019