El anuncio de la candidatura presidencial de Alberto Fujimori Fujimori para las elecciones generales 2026 abre un nuevo debate sobre el indulto que recibió en 2017.

En aquel año, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le dio libertad por razones humanitarias debido a que padece de una enfermedad degenerativa. Sin embargo, la posibilidad de que participe en una campaña electoral implica su presencia en constantes actividades y viajes por el Perú.

Bajo esa premisa es válido preguntarse si el indulto que recibió se pone en riesgo, ¿podría ser revisado?, ¿anulado? ó ¿podrá mantenerlo mientras hace vida política?

Para responder estas interrogantes, Correo consultó con diferentes expertos.

Keiko Fujimori anunció la candidatura presidencial de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori.

POSTURAS

Para la exministra de Justicia, Delia Muñoz, el Perú tiene una política de conceder indultos que se mantiene hasta la fecha.

“Nunca se han hecho temas de revisión. Hay gente que ha sido indultada y que luego está bien de salud”, dijo.

La abogada precisó que el estado de salud del exmandatario es discutible, porque hace menos de un mes se fracturó la cadera.

“El señor todavía está enfermo, la operación toma meses de reposo”, apuntó.

Una postura similar tuvo el penalista Fernando Silva, quien consideró que el indulto se otorga en un momento y en una condición determinada, es decir, que si más adelante la persona recupera su estado salud, no sería argumento para anular el indulto humanitario. Sin embargo, mencionó que si la persona que recibió el beneficio incurre en una conducta criminal, eso si implicaría pagar las penas correspondientes en prisión.

Además, el abogado recordó que el Tribunal Constitucional (TC) le dio validez al indulto humanitario que recibió Fujimori, luego de que el Poder Judicial (PJ) lo anulara, por lo tanto, “no existe posibilidad de que sea anulado”.

El expresidente Alberto Fujimori todavía mantiene simpatizantes a nivel nacional. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec

Posturas contrarias tuvieron el penalista Andy Carrión y el constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

El primero consideró que el anuncio de la candidatura presidencial de Fujimori Fujimori sí pone en riesgo su indulto, porque evidenciaría que el estado debilitado de salud que tenía -y por el que fue indultado- ya no persiste.

Mientras que Rospigliosi se pronunció en el mismo sentido, pues sostiene que el exmandatario pone en riesgo su libertad al anunciar su candidatura.

“Es una irresponsabilidad anunciar su postulación. Es una provocación innecesaria”, apuntó.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue quien otorgó el indulto a Alberto Fujimori. (Foto: Javier Zapata)

CASO

El 11 de diciembre de 2009, el entonces presidente Alan García le concedió el indulto humanitario al empresario José Enrique Crousillat López Torres, quien alegaba sufrir de diferentes enfermedades, entre ellas, una cardiopatía hipertensiva. Sin embargo, unos meses después, el indulto fue revocado.

De acuerdo con la resolución publicada el 13 de marzo del 2010, después de su libertad, el empresario hizo sucesivas apariciones públicas “mostrándose en un buen aparente estado de salud, lo que desvirtúa la causa por el que fue solicitado su indulto”.

Un año después, fue capturado y regresó a prisión para cumplir su condena.

José Enrique Crousillat recibió el indulto humanitario de parte del expresidente Alan García, pero meses después la orden fue revocada.

DELIA MUÑOZ, EXMINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

“El indulto del señor José Crousillat fue dado y revocado por el expresidente Alan García. La pregunta es si la presidenta Dina Boluarte puede deshacer el indulto que fue otorgado por el ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso es lo primero que tendríamos que saldar”.

“Lo segundo es lo de afirmar si el expresidente Alberto Fujimori tiene o no un buen estado de salud, eso es bastante discutible, porque recordemos que el señor sufrió una fractura en la cadera y el proceso de recuperación tiene un tiempo de reposo para luego pasar por las terapias”.

“Al señor Alberto Fujimori se le ha concedido un indulto por razones humanitarias en razón de su estado de salud, ahora acá viene una pregunta, si es el hecho de que tenga un indulto significa que sus derechos políticos quedan desaparecidos”.

“Además, hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte - IDH) podría pedirle al Poder Ejecutivo que revise el indulto, si es que están vigentes o no con las condiciones que se dieron en su momento, pero nosotros como país tenemos una política de conceder indultos humanitarias que se mantienen hasta la actualidad por todos los presidentes”.

“Todos los presidentes han indultado, nunca se han hecho temas de revisión. Hay gente a la que se ha indultado y se encuentran bien de salud. Creo que no tenemos una doctrina que nos pueda decir si es posible o no (anular el indulto)”.

Delia Muñoz, exministra de Justicia: "Tenemos una política de indultos que se mantiene".

ANDY CARRIÓN, ABOGADO PENALISTA

“Creo que (el anuncio de su candidatura presidencial) pone radicalmente en riesgo el indulto. Se debe hacer un análisis jurídico, es decir, los motivos que llevaron al otorgamiento del indulto al señor Fujimori porque tenía un estado debilitado de salud”.

“Con su postulación y con lo demostrado hasta la fecha, implicaría que el motivo por el cual fue indultado no persiste. Si se recuerda el caso José Crousillat fue visto en ocasiones en exteriores con normalidad, le revocaron el indulto”.

“Cuando se le otorgó un indulto era por determinados certificados médicos, la pregunta sería si esos exámenes médicos que determinaban un deteriorado estado de salud y una enfermedad degenerativa se siguen manteniendo hasta la actualidad, porque sino sería un fraude a la ley y más aún con su actividad política. Creo que el expresidente Fujimori se ha disparado a los pies con su presentación como candidato”.

“Hay que precisar que quien puede revocar el indulto es la presidenta de la República y queramos o no, existe un pacto no escrito entre el Congreso y la presidenta Dina Boluarte para la gobernabilidad. Si la presidenta revoca el indulto es poco probable que siga obteniendo el apoyo del Congreso, al menos del ala fujimorista o que pueda pasar por pedidos de vacancia”.

“No hay ningún inconveniente en que Boluarte anule el indulto así no lo haya otorgado originalmente, no hay ninguna exigencia en la norma que indique que el indulto debe ser revocado por quien lo dio”.

Penalista Andy Carrión: "Creo que pone radicalmente en riesgo su indulto".

FERNANDO SILVA

“Creo que la Constitución no ha previsto el esquema de anulación de indulto, pero tampoco es que se encuentre prohibido. Particularmente considero que si un presidente otorga un indulto a una persona en un momento y en una condición, si más adelante esa condición varía para bien de la persona, creo que no se puede anular. Sino más bien es que la persona ha cometido una conducta criminal, entonces tendrá que interferir la Fiscalía y el Poder Judicial. Si hablamos desde otro punto de vista, es un esquema de derecho de todos participar en política y de ser elegidos”.

“Sobre el antecedente del señor José Crousillat, si es que eso ya ocurrió una vez y se puede tomar como un antecedente, la presidenta Boluarte podría seguir el mismo camino con el señor Fujimori. Sin embargo, creo que es imposible que la presidenta Boluarte anule algo que ella no hizo, eso no está en la Constitución, creo que no se puede permitir, no es esquema válido. Fue un indulto otorgado por el señor Pedro Pablo Kuczynski que fue anulado en su momento a través de una decisión judicial y que luego fue validado por el Tribunal Constitucional (TC), que al dar la validez están diciendo que no existe posibilidad que se anule este indulto”.

“En el caso de la familia Fujimori hay mucha carga ideológica externa de personas que han hecho su modo de vida con el antifujimorismo y el fujimorismo, es un elemento que divide al país, creo que es un error que el señor Fujimori se presente”.

Penalista Fernando Silva: "No se ha previsto el esquema de anulación de indulto".

ALEJANDRO ROSPIGLIOSI

“Considero que el indulto por razones humanitarias de salud al expresidente Alberto Fujimori fue correcto. Empero, es una provocación innecesaria pretender usufructuar es bolsón electoral que genera su recuerdo anunciando su postulación para el 2026. Es una irresponsabilidad anunciar su postulación”.

“Siguiendo jurisprudencia caso José Crousillat, creo que el expresidente Fujimori pone en riesgo su libertad. Si hubiese voluntad política de venganza, el Poder Ejecutivo si podría revisar el indulto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte - IDH) podría pedirle al Estado Peruano que recibe el indulto otorgado a Fujimori a raíz del anuncio de su partido para participar en las elecciones como candidato presidencial”.

“Cualquier institución en general puede pedirle a la presidenta Dina Boluarte que revise el indulto. El pedido de revisión de indulto no solo puede hacerse en el actual Gobierno, sino también en el próximo. Considero que no debería anular el indulto. Máxime si no desea confrontar a la bancada más grande del Congreso de la República qué es Fuerza Popular y perder su apoyo”.

Abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi: "Creo que pone en riesgo su libertad".