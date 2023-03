El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, enfatizó que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia sobre decisiones del Ministerio Público o Poder, instituciones que son constitucionalmente autónomas. Esto tras las declaraciones de Pedro Castillo, quien lo acusó de redactar una sentencia sobre su prisión preventiva.

“No solo está desubicado con la verdad de los hechos, sino que quizá no sabe o no quiere saber el señor Castillo que aquellas instituciones que pretendió cerrar, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, las instituciones constitucionalmente autónomas, son las que lo están juzgando y que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna incidencia o influencia en estas decisiones”, expresó.

Otárola recordó que Castillo está acusado por graves actos de corrupción y que, nuevamente, trata de enervar la verdad de los hechos “con la mentira de la que es portador siempre”.

“Eso señor Castillo se llama democracia, estado derecho, respeto a las libertades públicas, algo que usted quiso eliminar en un golpe de estado que pretendió perpetuarlo a usted en el poder. Entonces asuma sus responsabilidades”, agregó.

Resaltó que la instituciones funcionan y que hoy en el país existe paz en las calles. Sobre la investigación de escuchas ilegales a policías y fiscales, Otárola comentó que revelaría una trama ilegal de escuchas telefónicas que podría formar parte del intento de perpetuarse en el poder de expresidente Castillo.

Declaraciones de Alberto Otárola 09/03

Por otro lado, el titular de PCM anotó que los ministros tienen la obligación de acudir las veces que sean necesarias al Congreso para responder por las decisiones.