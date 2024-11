De acuerdo con Yaziré Pinedo, quien asegura que fue pareja sentimental de Alberto Otárola Peñaranda, el expremier le habría pagado a tres parlamentarios para que blinden a la presidenta Dina Boluarte en una denuncia constitucional que enfrentaba.

“El señor Otárola, como estaba asumiendo la defensa de Dina Boluarte, porque era su abogado, se encargaba de recopilar a congresistas para que estén a favor de él, porque Dina tenía una denuncia constitucional, si no me equivoco es la 268 y 269, no sabría decir cuál es. Les daba dinero a los congresistas. Pude ver a tres congresistas. Él les entregaba y ellos se iban”, dijo Pinedo en el programa Milagros Leiva Entrevista.

La joven refirió que esto ocurrió cuando la ahora jefa de Estado era vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, mientras Alberto Otárola era su abogado.

Añadió que los pagos se realizaron en el despacho de Otárola y que este, incluso, le pidió que escriba en tres sobres los nombres de los legisladores, a quienes no quiso identificar.

Detalló que el exjefe de Gabinete les habría entregado 120 mil soles a cada uno para asegurar sus votos a favor del archivo de la denuncia.

Aunque Yaziré Pinedo no dio los nombres, la conductora del programa, Milagros Leiva, leyó una denuncia del abogado Zamir Villaverde que los mencionaría.

“Él ha hablado de Wilson Soto, Segundo Quiróz y Elizabeth Medina. ¿Son ellos?”, preguntó la periodista. “Sí señora”, respondió Pinedo.

RÉPLICA

En X (Twitter), Otárola Peñaranda negó los dichos y anunció acciones legales. “Utilizar un programa de televisión para mentir y difamar no puede quedar impune. Voy a presentar una denuncia penal contra extorsionadora Pinedo y organización criminal que la utiliza. (...) Basta ya”, posteó el expremier.

