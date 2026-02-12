El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó el plan de seguridad ciudadana presentado por el gobierno del presidente José Jerí, pues señaló que, tras revisarlo, encontró “generalidades” que no lo convencen.

A decir del burgomaestre de Lima, el país necesita propuestas claras y un liderazgo firme frente al avance de la delincuencia.

Como referencia, mencionó el caso de El Salvador bajo la gestión de Nayib Bukele, donde -según afirmó- se adoptaron medidas con decisión para enfrentar la inseguridad en ese país.

Medidas más firmes

En medio de la creciente ola de inseguridad y violencia que golpea a los peruanos, Renzo Reggiardo sostuvo que la ciudadanía espera acciones concretas, posiciones definidas y medidas más firmes por parte de las autoridades.

La autoridad edil indicó que en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) se podrá analizar con mayor detalle el contenido del plan y que durante ese espacio emitirá una opinión más precisa sobre la propuesta del Ejecutivo.

Congreso