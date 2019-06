Aldo Figueroa: Me inhibo del caso de Keiko Fujimori "para que no se ponga en tela de juicio mi imparcialidad"

El juez Aldo Figueroa aseguró a través de un comunicado que se inhibió de la casación presentada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que no se ponga en "tela de juicio" su imparcialidad.

"En defensa de mi honor y una trayectoria profesional y académica de más de treinta años, para cuyo sustento adjunto mi hoja de vida a fin que sea publicada igualmente del Poder Judicial, como institución autónoma e independiente, me inhibo por decoro del conocimiento de la Casación N° 358-2019, para que no se ponga en tela de juicio mi imparcialidad en la resolución del caso", se lee en su pronunciamiento.

Sobre los audios que se difundieron en Cuarto Poder, en que dialoga con el exjuez Walter Ríos y se refiere a la abogada Mónica Hoyos, amiga recomendada por el juez supremo para que sea contratada en la Corte Superior del Callao, asegura que nunca desconoció las conversaciones.

Según Figueroa, no se reunió con Walter Ríos, ni con el empresario ligado al partido aprista Mario Mendoza.

"Haberlo hecho, en el marco de un dialogo privado e informal, no evidencia un vínculo de amistad que, si incluso fuese cierto, se está ante una conducta inocua, intrascendente y que no afecta mi juicio y criterio a la hora de ejercer la magistratura en el Poder Judicial. Tampoco me he reunido con el señor Ríos ni con el señor Mario Mendoza", comunicó.

El juez supremo anunció que pedirá a la Comisión de Ética del Poder Judicial que evalúe su caso y señaló que las declaraciones de algunos congresistas que lo vinculan con 'Los Cuellos Blancos del Puerto' "mellan precisamente la tranquilidad e intangibilidad" de la casación de Fujimori.