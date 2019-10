Aramayo: "Caminé en la calle y la gente no me ha abucheado e insultado" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Alejandra Aramayo declaró ante la prensa en los exteriores del Congreso de la República y aseguró que cuando estuvo caminando por las calles y los ciudadanos no la abuchearon ni insultaron y que, por el contrario, recibió muestras de respeto y le motivaron a seguir adelante.

"Yo acabo de ingresar tres cuadras caminando aquí a pie y la gente no me ha abucheado e insultado. Me han dicho 'congresista sigan adelante, respeten la Constitución, los queremos unidos, pónganse a trabajar, es lo que he escuchado de la calle, una calle con absoluto respeto. A mí en la calle nadie me ha agredido, absolutamente nadie, quiero agradecer esas muestras de tolerancia y respeto. Señor presidente, pongámonos a trabajar", expresó.

Situación contraria pasó Carlos Tubino, quien fue agredido con un cono de señalización que le cayó en cabeza y recibió insultos por ciudadanos enardecidos, cuando intentó ingresar al Parlamento.

Aramayo le pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, que lea la Constitución y que "vea usted a quiénes escucha". Además, indicó que el órgano constitucional dirimente en este conflicto político es el Tribunal Constitucional (TC).

"(El encargado de dirimir este conflicto es) el Tribunal Constitucional, es supremo intérprete de la Constitución, a quien le corresponde dirimir si hay una cuestión competencial que se le plantee desde el Congreso de la República, que creo que es la línea que sigue a todo este desorden de instituciones. No existe una interpretación tácita, todas las interpretaciones en las confianzas son expresas", señaló.