El congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) señaló que la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el proceso del Congreso contra Pedro Castillo por traición a la patria, es culpa de la mala defensa que hizo el procurador del Parlamento durante la audiencia por el habeas corpus.

Cabe recordar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 5 años al jefe de Estado, quien fue acusado de traición a la patria por indicar que existe la posibilidad de entregar el mar a Bolivia.

“Hubo una mala defensa del Congreso por la persona que nos representó (procurador), su exposición dejó mucho que desear, desde ahí ya se veía que la argumentación estaba muy débil. Es una pena”, señaló el parlamentario en diálogo con Correo.

En esa línea, Aguinaga señaló que la mala defensa del procurador del Congreso, que no pudo sustentar la denuncia contra Pedro Castillo, no generó convicción en los magistrados del TC que han indicado que por opinión no existe traición a la patria.

Respecto a la propuesta de la bancada de Somos Perú, de presentar una moción para suspender al presidente Castillo, Aguinaga señaló que Fuerza Popular aún no ha tomado una posición y que espera analizar el documento antes de emitir una opinión.

El fujimorista también se refirió por la presencia de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Perú, a la que saludó debido a que “no avala el pedido del Gobierno sobre un golpe de Estado”, que es algo que ha inventado el Poder Ejecutivo para tapar los actos de corrupción de Pedro Castillo.

