Luego que la escolta de la presidenta Dina Boluarte fue designada por dos años, como personal auxiliar de Agregaduría Policial de la Embajada de Perú en España, en momentos en que debe declarar como testigo en el caso “El Cofre”, el congresista Alejandro Cavero consideró que ello es muy sospechoso.

Como se sabe, Ruth Ligarda Castro, conocida como ‘La Sombra’, fue designada junto a otros suboficiales superiores, suboficiales brigadieres y suboficiales técnicos de primera de la Policía Nacional del Perú en agregadurías en el extranjero.

Ligarda Castro es testigo en la investigación fiscal por el caso ‘Cofre’, donde se sospecha que Vladimir Cerrón utilizó el vehículo presidencial para fugar de Lima .

“Es evidente que esto es bastante sospechoso”, dijo a Canal N el legislador Alejandro Cavero sobre la designación de la “Sombra” de Dina Boluarte a España.

Al respecto, el tercer vicepresidente del Congreso consideró, sin embargo, que la lejanía de la testigo en el caso “Cofre”, “no debería ser un obstáculo, ya que la señora podría declarar virtualmente”.

Alejandro Cavero incidió que “sí es sospechoso que a personas muy cercanas a la presidenta Dina Boluarte se les favorezca de esta manera”. “Pero ya es evidente que hay una serie de casos, no solamente el caso de esta policía que han enviado privilegiadamente a España, sino el caso del hijo de la presidenta a quien se le envía a Nueva York junto a la enamorada , que también está ahí”, refirió.

El congresista de Avanza País aseveró que hay una serie de favorecimientos en el entorno de Dina Boluarte. “Me parecen sospechosos (designaciones), no me parece adecuado cuando uno ocupa un cargo tan importante como la primera magistratura como lo es la presidencia de la República”, subrayó.

Por su parte, la exprocuradora y exministra de Justicia, Delia Muñoz, cuestionó: “Al margen de ello, que puede ser totalmente jurídico o viable, acá sí surge la duda ¿Por qué escoger a una persona que se encuentra en este cargo tan especial, de ser una de las personas de mayor confianza de la presidenta? Porque es quien la asiste en todo momento en sus actividades”.

Delia Muñoz refirió cuando uno comienza a evaluar cuáles son las reseñas de los últimos años cuando se nombran a agregados o personal auxiliar, “normalmente es a alguien incómodo o alguien a quien se quiere premiar”.

“Entonces se les envía porque van a estar con nivel diplomático por dos años, van a ganar sueldos completamente especiales y otra serie de privilegios. Desde ese punto de vista, ver que esa designación recae en una persona de muchísima confianza del despacho presidencial, pues llama a suspicacias”, indicó.

“Desde un punto de vista político es evidente que se la saca (del país) para que la persona esté contenta, para que esté lejos y para que cuando tenga que declarar pueda hacerlo a través de una plataforma o excusarse por atender funciones o diferencia horaria”, aseveró.

Para la exministra de Justicia, se trata de “una jugaba (legal) muy buena para alguien que tal vez tendría mucha que decir” en el caso “Cofre”.

La exprocuradora dijo que al parecer se envió a la escolta de la presidenta Dina Boluarte a Europa por dos años para “mantener la lealtad” a Dina Boluarte.

