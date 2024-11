El presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, respondió este lunes a las críticas sobre la gestión de la petrolera estatal y aseguró que la empresa no se encuentra en quiebra, a pesar de las dificultades financieras evidenciadas por los S/ 6,100 millones desembolsados por el Gobierno entre enero y octubre de este año.

Durante una conferencia de prensa, afirmó que cuenta con el respaldo de los ministros del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, enfatizando su compromiso con la gestión de la empresa. “No me importa si me quedo hasta mañana, yo cuento con la confianza de los ministros”, declaró.

El directivo refutó las declaraciones de un exgerente de la compañía, quien afirmó que Petroperú estaba quebrada, y presentó cifras para respaldar su posición. Según Narváez, el patrimonio neto de la empresa es positivo y asciende a 2,460 millones de dólares.

“Cuando una empresa está en quiebra significa que el patrimonio neto está negativo, que la pérdida supera en el patrimonio. Eso se llama pérdida, quiebra real y hay salvaciones; sin embargo, no estuvo y nunca estuvo con patrimonio negativo”, sostuvo.

Asimismo, Narváez explicó que las dificultades financieras de la empresa, que han requerido inyecciones de capital por parte del Estado, no implican insolvencia estructural. Señaló que los problemas de liquidez pueden resolverse mediante negociaciones con acreedores y accionistas.

En cuanto a las remuneraciones dentro de la compañía, informó que el gerente general percibe un sueldo de S/ 26,607 mensuales, seguido por el gerente corporativo con S/ 25,559, mientras que los gerentes departamentales reciben S/ 19,482, las jefaturas S/ 14,717, los supervisores S/ 11,822 y los empleados S/ 8,775.

Finalmente, Narváez reafirmó su compromiso con Petroperú y con el país, destacando que asumió su cargo por mandato gubernamental. “No me importa si me quedo hasta mañana o pasado mañana, pero como peruano tengo la obligación porque cuento con la confianza de los ministros y la presidenta que me ha nombrado. Me ha dicho: ‘Alejandro, te encargas de este entuerto’”, concluyó.