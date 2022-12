El extitular de Trabajo y Promoción del Empleo Alejandro Salas afirmó que se “arrepiente” de haber sido ministro del expresidente Pedro Castillo, luego del golpe de Estado que perpetró y que originó su vacancia en el Congreso el último miércoles 7 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas en los exteriores de la Fiscalía de la Nación, Salas remarcó que fue ministro “en democracia” y que su arrepentimiento surge “después de las circunstancias” y de lo que ha escuchado.

“En democracia he servido a mi país con valores, con integridad y con ganas de hacer las cosas bien. Después de las circunstancias y de lo que se ha escuchado, por supuesto que sí (me arrepiento de haber sido ministro de Pedro Castillo), yo he sido ministro en democracia”, subrayó.

En ese sentido, el extitular de Trabajo reiteró que el mensaje de Castillo Terrones donde anunciaba su decisión de disolver el Congreso y convocar a un gobierno de emergencia fue “absolutamente sorpresivo”.

Así, Alejandro Salas enfatizó que no podía seguir más en e Gobierno tras el golpe de Estado perpetrado por el exmandatario porque su compromiso está con el país y su familia.

“Yo fui citado primero a las 2 de la tarde un día antes por la noche y después se cambiaron las horas para estar golpe de 10:30, 11 de la mañana en Palacio de Gobierno, citaron a todos los ministros. El mensaje fue absolutamente sorpresivo”, manifestó.

“Lo que sí puedo decir es que mi lealtad y mi compromiso estuvieron vigentes y presentes hasta donde la democracia del país se mantuvo. Cuando escuché un mensaje a la Nación en donde se irrumpía el orden democrático, en ese momento supe que mi compromiso estaba con mi país, con mi familia, y no podía seguir un minuto más”, añadió.

Declaraciones de Alejandro Salas. (Video: Canal N)

Cabe indicar que el exministro de Trabajo fue citado junto a otros extitulares de cartera a declarar ante la Fiscalía de la Nación, tras el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo.

