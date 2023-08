El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (APP), no tiene la menor intención de dar un paso al costado a pesar de los pedidos de sus colegas en el Parlamento por los graves cuestionamientos que pesan en su contra.

En declaraciones al canal de la institución que encabeza, el apepista mostró, una vez más, que se aferra al cargo: “Yo soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros, yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que yo no he cometido ningún delito, no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal”.

Ruth Luque, Luis Aragón y Guido Bellido piden que Alejandro Soto deslinde de los actos de sus trabajadores. (Foto: GEC)

NO SE QUIERE IR

En un intento por mantenerse en su puesto, el presidente del Congreso invocó a la ciudadanía y a los congresistas a “ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado”.

“Si el Poder Judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales, hay que respetar ese documento. El Registro de Deudores por Reparaciones Civiles (Redereci) dice que no soy deudor. Esos dos documentos demuestran que yo tengo legitimidad para desempeñar la función pública”, indicó.

Sin embargo, Alejandro Soto también tendría que respetar la decisión que tome el Congreso si es que finalmente, decide censurarlo.

Precisamente, el congresista Elvis Vergara (Acción Popular) señaló que se estarían preparando al menos tres mociones de censura contra Soto Reyes.

“Entendemos que hay más de una moción, entendemos que hay dos o tres mociones: de Perú Libre y otra multipartidaria. No hemos revisado, tendría que revisarla para verificar si cumple con los objetivos”, declaró a RPP.

El integrante de la lampa se sumó a otras voces de izquierda que piden que dimita. “Se sugiere que el presidente del Congreso, así sean ciertos o no los cuestionamientos debería dar un paso al costado”, manifestó.