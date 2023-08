El nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que está dispuesto a dejar el cargo si se justifica que ha cometido una falta en la serie de presuntas denuncias en su contra. Además, adelantó que se pone a disposición de la Comisión de Ética para dar inicio a las investigaciones.

“Puede que en el registro aparezca mi nombre como denunciante, como denunciado. Eso no significa que yo esté involucrado en un delito. Con total certeza estoy diciendo que no tengo ninguna investigación (...) Yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado”, indicó el titular del Parlamento.

Soto intentó justificarse diciendo que existen personas que no les interesa “que un provinciano sea presidente del Congreso”. “Ni siquiera tengo una semana y me están buscando hechos que no son trascendentales para el país”, precisó.

“Estoy a disposición de la Comisión de Ética porque, como he ratificado y he dicho, no tengo antecedentes penales, ni judiciales. Y ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se ha caído a nueve y ahora se cae a tres, demuestra de que no hay una investigación seria”, alegó.

“Creo que hay que respetar a las personas y hay que respetar documentos institucionales como los que da el Poder Judicial y el Ministerio Público”, finalizó Soto.