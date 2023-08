Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, fue un gesto muy importante que la presidenta Dina Boluarte pida perdón a los familiares de las víctimas durante su mensaje a la Nación. En esa línea, asegura que su despacho hará todos los esfuerzos posible para juntarse con los afectados.

En entrevista con Correo, también se refirió a la propuesta del Ejecutivo para la creación de la policía del orden y seguridad. Desde su punto de vista, un año de capacitación para los jóvenes sería insuficiente.

¿Cómo llega usted al Ministerio de Justicia?

Bueno, me ha llamado del premier y la presidenta.

¿Pero llega a través del hermano de la presidenta?

No. Obviamente si era viceministro cuando yo fui ministro de Trabajo, lo tenía que conocer, pero a mí me llama el premier Otárola y me convoca a una reunión con la presidenta Dina Boluarte.

Usted cumplió 3 meses en el sector, ¿cuál sería el balance de su gestión?

Creo que muy bueno. Creo que este sector tiene mucho que dar al país que demanda mucho justicia y derechos humanos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, hemos encontrado que hay una alta tasa de discriminación en el Perú, de cada 10 peruanos, siete se han sentido discriminados y junto al bullying al violencia escolar, están generando una sociedad violenta. Y eso genera otros problemas sociales como delincuencia, pandillaje, violencia juvenil y eso termina en una sobrepoblación en los penales (…). A veces estamos muy metidos en el tema coyunturales, pero no estamos analizando los problemas estructurales que tenemos que resolver.

Hace un par de meses se instaló un grupo sectorial que tiene como tarea la reestructuración de la institución penitenciaria ¿Qué propuestas le han hecho llegar?

Creo que ha sido un acierto formar este grupo por el tema de las cárceles el Perú es una bomba de tiempo. Por ejemplo, en Lurigancho tiene albergue para más o menos 3500 internos, pero está casi cerca de nueve mil, eso en realidad es inhumano. He ido a penales y he visto cómo están viviendo los internos, están ocupando incluso hasta las escaleras para dormir (…). Este grupo está sacando normas y decisiones, por ejemplo, estamos viendo el tema de los grilletes para hacer una modificación en la norma para que sea una obligación legal en determinados casos. Por otro lado, tenemos que ver que hay casi 34 mil internos que no tienen condena, muchos inocentes. Una medida interesante es ver muchos prisioneros que tienen avanza edad y se han resocializado, finalmente, la construcción de penales que es a largo plazo, pero urgente.

¿Cuándo saldrían estas medidas antes mencionadas?

Hay algunas que están en el paquete de decretos legislativos, otros como proyectos de ley como incorporar el cohecho (coimas) perpetrado por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). También estamos trabajando un proyecto para ver que los procesos administrativos sean ágiles. El otro día, el presidente del INPE no tenías las herramientas jurídicas para poder alejar a los funcionarios que habían incurrido en infracción, entonces, ahora se van a crear esas herramientas para que cuando ocurra sean rápidamente separados de la institución. Por otro lado estamos trabajando beneficios para los trabajadores del INPE, ellos tienen una ley hace varios años y no se les ha trasladado a su ley que es de la carrera de la función penitenciaria Entonces, estamos haciendo un esfuerzo para que puedan ser incorporados y tengan mejores condiciones laborales.

Durante su mensaje a la Nación, la presidenta Boluarte se refirió a modificaciones al Código Procesal Penal para luchar contra la corrupción en el sistema penitenciario. El proyecto ya fue ingresado al Congreso ¿cuál es la modificación más urgente?

Creo que incorporar el cohecho en la función penitenciaria es importante. Creo que la población se ha quedado muy impactada mirando a esos agentes del penal, entonces, tenemos que tener herramientas para que estos actos sean sancionados y también en los procesos administrativos sancionadores para que podamos separar rápidamente a estos malos funcionarios que infringen las normas administrativas.

También se habló de incorporar la categoría del policía del orden y seguridad ¿qué es?

No hay que olvidarnos que estamos en un Gobierno que está comenzando y saliendo de una crisis profunda, entonces lo que la población exige son medidas inmediatas, la población está reclamando seguridad ciudadana. Esta medida que se ha pensando desde el Ministerio del Interior es justamente resolver parcialmente este déficit policial incorporando a jóvenes que han terminado, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, que han aprendido a disciplinarse en el manejo de armas y a ellos, darles una capacitación especial para que puedan incorporarse a la actividad policial en una condición diferente a los policías que están en carrera y esto tiene un plazo que va a ser de tres años. Lo interesante es que estos señores van a tener la opción de integrarse al servicio policial terminando su experiencia integrada. Van a tener experiencia del servicio militar, van a ser capacitados en derechos humanos, en atención a la gente y luego como experiencia como policía en el campo.

El Gobierno de Dina Boluarte ha propuesto la incorporación de la Policía del Orden y la Seguridad para luchar contra la delincuencia, grupo que estaría integrado por jóvenes.

El ministro Vicente Romero dijo que era un año de capacitación y dos años para que apoyen ¿ese año será suficiente para preparar a los jóvenes?

En realidad para la capacitación de los jóvenes policías y en general de todos, abogados, periodistas siempre es insuficiente. Siempre tenemos que estar capacitando, entonces de hecho que puede ser insuficiente pero el tema es no hacemos nada o esperamos de aquí 3 años y podemos incorporar a la policía recién de aquí a 4 años y en 4 años se ha muerto mucha gente en 4 años ha habido muchos robos muchos asaltos y posiblemente mucha gente muerta por robar su celular . Entonces tenemos que actuar rápido, pero por supuesto tenemos que garantizar a la sociedad, un joven bien preparado, por eso estamos privilegiando a los jóvenes que vienen del servicio militar, porque son jóvenes del pueblo que han aprendido de disciplina militar a ellos se le va a completar la capacitación con cursos de derechos humanos, de atención, civismo, de atención de calidad y luego van a tener una experiencia en este orden en este procedimiento de orden policial y van a tener ahí otro tiempo de experiencia y con ese tiempo se puede incorporar a la Policía definitivamente

La presidenta Boluarte abrió el debate sobre la bicameralidad ¿el Ejecutivo presentará alguna iniciativa?

Hay una comisión de alto nivel que está formada por constitucionalistas, expertos, muchos de ellos expresidentes del Tribunal Constitucional, maestros o decanos de la facultad de derecho en Lima. Entonces, ellos han hecho algunas sugerencias para reformas políticas. Es importante que abramos un debate sobre las reformas políticas, somos un país que reacciona la coyuntura, cada vez que hay un debate coyuntural se toma una decisión, entonces lo que tenemos en el Perú es un país sin partidos políticos, fragmentado, es un país dividido, polarizado y la base de todas las democracias son los partidos políticos ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la democracia? Son los partidos políticos, la elección popular, los sistemas de representativos y sino tienes estas cosas fuertes, la democracia tambalea. Entonces, nosotros qué tenemos, tenemos partidos frágiles, débiles, un sistema representativo donde la gente elige y a las dos semanas ya se arrepintió de lo que eligió, después está buscando cómo sacar al que eligió.

¿Cómo evaluaría el mensaje que dio la presidenta Boluarte?

Hay algunos que dicen que fue muy extenso, insuficiente, que faltaron temas, que hubo demasiado detalles, yo en realidad leo y trato de ver la parte positiva de las críticas. Mi punto de vista, mi opinión, es que ha sido un buen mensaje. Porque primero ha traído un mensaje respecto a la reconciliación nacional (…). Creo que es muy importante esta reflexión al diálogo nacional, que está invitando a todos los que se movilizan para que se sienten, porque la verdad es difícil identificarlos, no sabemos quién es el líder que está encabezando para llamarlos con nombre y apellidos.

Las disculpas que ofreció la presidenta Boluarte para los familiares de las víctimas durante el mensaje ¿le parecieron suficientes?

Sobre eso hay diferentes opiniones, algunos que dicen que no debería haber pedido perdón, otros dicen que así es suficiente, es parte de la polarización del país, pero frente lo importante creo aquí que es el gesto de la presidenta de entender el dolor de las familias de las víctimas al tomar la decisión de pedir perdón como además como una forma de acercarse a las familias porque al final creo que lo más importante que tiene el país es que tengamos una cultura de paz (…). Los problemas de conflicto que hemos tenido en el país están ahuyentando la inversión privada (…), necesitamos generar confianza, todos aquellos que dicen que se preocupan por los más pobres, porque no se dan cuenta que los que luchan por los más pobres, lo que están generando es pobreza.

Entonces, los líderes políticos que vemos ahora frente a las marchas como por ejemplo la señora Verónika Mendoza, excongresistas, entre otros ¿son parte de ese grupo?

Creo que deben reflexionar, siempre he dicho que la primera responsabilidad de un dirigente es educar, entonces deben pueden enseñar lo que es bueno y malo (…). Hay mucho que trabajar desde el Estado para llegar a la gente más vulnerable, por eso tenemos que hacerlo en un ambiente de paz y con inversión. Si uno quiere realmente un país sin pobres tenemos que favorecer la inversión. Hay mucha gente que prioriza sus intereses políticos y personales.

El ministro Maurate considera que hay personas que marchan con intereses políticos y personales.

¿Diría que hay dirigentes aprovechando las marchas con aspiraciones políticas para unas próximas elecciones?

No soy de calificar a las personas yo hablo en términos generales (…).

¿Desde su despacho se ha planteado la posibilidad de reunirse con los familiares de las víctimas?

Nosotros nos hemos reunido con los familiares de las víctimas en el despacho de este sector porque hemos dado los beneficios económicos.

Hemos visto el día 29 de julio en la Plaza 2 de Mayo familiares de las víctimas vestidos de negro y llorando...

Yo encantado de poder juntarme con ellos y hacer esfuerzos de mayor colaboración. Creo que hay un compromiso ya desde actuación multisectorial, porque beneficios económicos les hemos dado y felizmente los han recibido. Y eso está muy bien, pero no es suficiente, nunca es suficiente. Es importante también actuar de manera multisectorial. Me gustaría, por ejemplo, conversar con ellos y con los hijos cómo están, posibilidades de educación, becas, muchas cosas que podemos dar desde el Estado con ellos. Creo que básicamente ese es el tema de pedir perdón desde el Estado, el sentir que no se ha hecho lo suficiente todavía juntarnos con ellos, para conversar con ellos y poder darles mayor apoyo.

¿Por qué no se han reunido con ellos no han logrado ubicarlos?

Se ha hecho por lo menos acá en este sector.

¿Usted se ha reunido con ellos o algún representante?

Yo no porque he llegado cuando yo firmé la última resolución para los beneficios económicos para el último grupo pero mi antecesor sí ha tenido ocasión de juntarse e incluso desde lograr un mecanismo, una forma de cómo poder apoyarlos económicamente, se les ha ayudado a la familia de las víctimas y a los heridos. Yo estoy contigo, creo que insuficiente, hay que hacer mucho más y no solamente desde este sector sino desde manera multisectorial porque hay que ver quizá temas relacionados a trabajo, capacitaciones, becas para los hijos, en realidad sí podemos llegar de muchas maneras. Creo que es una de las razones por las cuales es necesario que podamos juntarnos con ellos y ver cómo hacemos mayores apoyos.

¿Se lo ha planteado el premier? Porque en una entrevista con Correo él habló de la posibilidad de reunirse con las víctimas y ya han pasado meses...

Desde aquí yo te puedo asegurar que haremos todos los esfuerzos posibles para juntarnos en la mesa con ellos, nos juntaremos aquí, ojalá que quieran venir y conversaremos para ver qué más se puede hacer desde el Estado por ellos y si yo tengo que desplazarme, me voy a tener que desplazar a donde están y tratar de conversar. Ojalá que se pueda conversar de mejor manera.

Usted hace meses dio una frase que generó un poco de tensión en el Ejecutivo, señaló que “aparentemente sí hubo (violación a los derechos humanos por las muertes)” ¿se reafirma en esa frase?

Lo que pasa es que eso se entendió como que hubiese un responsabilidad mayor y lo que yo he aclarado en el sentido que desde el Ejecutivo las Fuerzas Armadas como institución y de las fuerzas policiales no hay una orden para violar los derechos humanos. Lo que sí he indicado y siempre he dicho es que hay que investigar, porque sí tenemos que dar respuesta a las víctimas, que ellos vean que el sistema democrático en el país ha funcionado y han dado respuestas y ubicado a los responsables.

¿Por qué se demoraron tanto en dar una respuesta firme sobre la observación a la colaboración eficaz?

En realidad lo que se ha demorado es lo que normalmente dura una evaluación. En este casola norma tenía varios componente, hemos queridos administrar y ver varios insumos. Lo que estamos salvando es una herramienta importante para la lucha contra el crimen organizado, no observarlo y permitir que los tramos sean cortos sería romper esa herramienta importante que tiene la Fiscalía para ubicar y detectar a los que están integrando organizaciones criminales generando zozobra.

En otros casos como el de la ley que atentaba contra la Sunedu, los ministros adelantaron que se observaría, pero con la colaboración eficaz no vimos eso...

Yo respondo por mi sector. He estado informado que se encontraba en evaluación, cada vez que salía y me preguntaban.

Se ha informado que usted tiene llamadas con personas investigadas por el caso “Los Cuellos Blancos”...

Lo que siempre he dicho toda comunicación que he tenido no tiene nada que ver con un tema penal absolutamente.

Respecto a la presidenta Dina Boluarte usted es uno de los ministros que más le ha defendido respecto a la acusación que hizo Rosa Gutiérrez, expresidenta de Essalud, ¿por qué le tiene esa confianza a la presidenta?

Yo no tengo por qué desconfiar de la presidenta. Ella cada vez que puede nos invoca a todos y estamos en una línea de lucha contra la corrupción, ella está en esa línea.