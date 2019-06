Alejandro Toledo: Fiscalía presentó acusación y pedido de extradición contra expresidente

Síguenos en Facebook

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, presentó este lunes el pedido de extradición para el expresidente Alejandro Toledo -quien se encuentra prófugo- por el Caso Ecoteva.

Según Diario El Comercio, el fiscal formalizó la acusación contra el exmandatario por presunto lavado de activos. Asimismo, la medida también fue contra la ex primera dama Eliane Karp, el ex asesor de seguridad Avraham Dan On y su hijo Shai Dan On.

El pedido se basa en las declaraciones del empresario Josef Maiman que fueron recogidas en el interrogatorio que realizó el fiscal José Domingo Pérez en Israel, en marzo pasado.

Cabe recordar que, Alejandro Toledo ya cuenta con una orden de prisión preventiva por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht.

Además, la Fiscalía y el Poder Judicial se encuentran a la espera de los avances en el trámite para su extradición desde Estados Unidos -en donde Alejandro Toledo reside actualmente- por el caso Odebrecht.





Caso Ecoteva

Alejandro Toledo y Eliane Karp son investigados por el presunto delito de lavado de activos por la compra de inmuebles con dinero presuntamente ilícito.

El Ministerio Público sostiene que la compra de los bienes inmuebles que adquirió el exmandatario a través de sus familiares habría sido dinero que recibió por presuntas coimas por licitaciones irregulares que le otorgó a la empresa Odebrecht (tramos 1 y 3) y a Camargo Correa (tramos 4) de la Carretera Interoceánica Sur.