Este lunes 15 de julio, en la audiencia judicial por el caso Interoceánica Sur que se le sigue a Alejandro Toledo, el expresidente pidió ser trasladado nuevamente a una clínica, pues afirmó que se sentía mal de salud.

“No me dejan participar en la sesión y no estoy bien. Seguramente mi abogado le ha transmitido todo. Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren”, sostuvo Toledo.

Debido a dicha situacion, la magistrada Zaida Pérez Escalante, del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional le indicó que los temas vinculados a la salud son atendidos por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Cómo hago para cumplir con ustedes y le pido disculpas por favor. Mi abogado está allí, pero yo quiero participar como hemos venido participando desde que hemos comenzado”, manifestó el exmandatario.

Roberturo Su, defensa legal del expresidente, dijo que tienen claro que Toledo puede participar como asistente, pero no puede intervenir porque no le corresponde.

El expresidente Alejandro Toledo reaparece en audiencia e insiste en ser llevado a una clínica. (Video: TV Perú)

Alejandro Toledo sufrió una descompensación en plena audiencia por caso Interoceánica Sur

Esta mañana, el expresidente Alejandro Toledo sufrió una descompensación durante el juicio oral en su contra por el presunto delito de colusión en el caso Interoceánica Sur. Acusado de recibir sobornos de Odebrecht para obtener la licitación de la construcción de los Tramos 2 y 3 del corredor vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, Toledo habría recibido alrededor de 25 millones de dólares, según la Fiscalía.

Toledo no fue trasladado a ningún hospital, sino atendido en el penal Barbadillo. Su defensor legal, Roberto Su, advirtió a RPP sobre la posibilidad de que su cliente sufra complicaciones graves.

Esta no es la primera vez que Toledo enfrenta problemas de salud; en julio pasado, fue evaluado por gastroenterología en el hospital II Vitarte debido a su avanzada edad y problemas médicos preexistentes, incluido el cáncer.

