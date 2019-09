Alejandro Toledo pide a corte de EE.UU. revocar orden de detención

El expresidente Alejandro Toledo Manrique presentó una nueva moción, en la Corte Federal del Distrito Norte de California de Estados Unidos, para que se revoque la orden de detención que se le dictó desde julio pasado.

De acuerdo con un documento difundido por Canal N, la defensa del exmandatario interpuso el nuevo recurso en medio del proceso de extradición que enfrenta. Sus abogados requirieron la orden para su liberación sujeta a "condiciones apropiadas".

Para tal fin, en el respectivo pedido, Graham Archer, defensor técnico del exlíder de la Chakana, propuso que este se evalúe el jueves 10 de octubre, fecha en que el juez del caso, Thomas S. Hixson, deberá evaluar.

¿IRREVERSIBLE?

Sin embargo, dicho magistrado ya había adelantado en su última audiencia —desarrollada el pasado 12 de setiembre— que en la siguiente no revisaría su resolución, que ratificó el encierro de Toledo Manrique, sino sus condiciones carcelarias y su salud mental.

En aquella ocasión, el juez estadounidense valoró las evidencias presentadas por la Fiscalía de ese país y que apuntaban a sustentar un peligro de fuga.

Aseguró que el expresidente posee los medios financieros para poder huir, contactos importantes en varios países, demostró estar decidido a evitar el enjuiciamiento, que su edad es un fuerte incentivo para huir y, finalmente, que no mantuvo un expediente limpio durante su estadía en los EE.UU., pues lo detuvieron en marzo pasado por estar ebrio en la vía pública.

"No existen circunstancias especiales y debo negar una reconsideración, porque Toledo no ha demostrado que no hay riesgo de fuga", concluyó Hixson, quien desarrollará la próxima audiencia el martes 17 de octubre.

Como se recuerda, Toledo es requerido por la justicia peruana por, presuntamente, recibir 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.