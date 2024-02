El ahora exministro de Economía, Alex Contreras, se despidió del sector y agradeció a la presidenta Dina Boluarte, al primer ministro Alberto Otárola y “todas las personas” con las que trabajó durante su año en el cargo.

El economista hizo uso de su cuenta de X, antes Twitter, para pronunciarse sobre su salida del sector, solo minutos previos de que se de inicio a la juramentación de los nuevos cuatro ministros.

“Quiero agradecer a todas las personas con las que trabajé y con quienes pudimos impulsar medidas en favor del país en todos estos años. El año 2023 fue particularmente retador, pero valió la pena el esfuerzo, la economía pudo salir de la recesión y ha entrado en un proceso de expansión que es fundamental mantener y acelerar ”, escribió en sus redes sociales.

Luego de 5 años en el MEF toca asumir nuevos retos. Quiero agradecer a todas las personas con las que trabajé y con quienes pudimos impulsar medidas en favor del país en todos estos años.



El año 2023 fue particularmente retador, pero valió la pena el esfuerzo , la economía pudo… — Alex Alonso Contreras Miranda (@AlexContreras_M) February 13, 2024

“Agradezco la confianza de la presidenta y el premier durante este período al mando del MEF, mis mejores deseos para seguir avanzando en construir un mejor país y mucho más justo. Nos vamos con mucho punche y con la satisfacción del deber cumplido. Y siempre con hechos y no palabras”, acotó.

Sin embargo, tras la ceremonia de juramentación de José Arista, quien reemplazó a Contreras Miranda en el Ministerio de Economía y Finanzas, precisamente a su salida de Palacio de Gobierno, el exministro expresó su orgullo por el trabajo realizado en el sector. También opinó sobre los constantes pedidos de cambios en el gabinete y consideró que esto perjudica la estabilidad del país.

“Aprovecho mi posición como exministro para decir que eso le hace daño al país. No podemos estar cambiando de ministros cada dos meses. El ministro del interior entró en noviembre y ya se está pensando en cambiar”, sostuvo y consideró que los constantes pedidos del Congreso para modificar a algunos ministros es “obstruccionista” y abogó por realizar críticas de manera constructiva.

“Me voy con un profundo agradecimiento al premier y a todo el gabinete. Fue un año durísimo. Me tocó ser parte del primer gabinete. Me voy contento, contento porque estamos con una economía recuperada”, afirmó.

“Cambiar al país toma tiempo y creo que lo hemos estado haciendo con honradez, con decencia. Siempre hay cosas por mejorar evidentemente”, agregó.

