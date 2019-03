Alfonso Salcedo: "El símbolo (de Contigo) es un raro cóctel tropical"

Síguenos en Facebook

¿Cuál es su apreciación sobre el nuevo logo del partido Contigo?

Parece que fuera un símbolo nada convencional. Es un raro cóctel tropical. Podría estar aludiendo al origen de ese partido, que no convoca (a personas) en razón de ideas sino de oportunidades para quienes quieran incursionar en la política.

¿Considera que no tienen un ideario?

Convocan (a personas) a través de un conjunto de oportunidades que les dan de participar en un gobierno que, en este momento, tiene algunas dificultades y necesita de una bancada y un partido bien estructurado.

¿Este logo es común en partidos políticos?

Se trata de un logo que rompe la tradición política en un intento de ser moderno y juvenil, desasociándose del rostro cansado y trajinado de Pedro Pablo Kuczynski y de la antipática “K” que se filtró por los recovecos de la mala política.

¿Es correcta la combinación de una serie de colores dentro de una letra?

Me parece que ese conjunto de colores al interior de una letra (C) daría la impresión de un lugar donde se dan cita los que no son afines.

¿Se puede decir que la gran cantidad de colores representan a “todas las sangres”?

Podría decirse, pero los partidos no se convocan de esa manera. Se convocan a raíz de planteamientos ideológicos y de programas de trabajo.

Pero ¿podría tener algún tipo de ventaja un logotipo como ese?

Eso podría tener méritos y desventajas. Los méritos son que podría provocar un debate interno interesante; y la desventaja es que también podría dar la imagen de oportunismo (de sus integrantes).

En cuanto al nombre del partido, ¿lo considera apropiado?

Me parece interesante el nombre Contigo, inscrito en las tendencias modernas de la política europea.